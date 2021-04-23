Kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar uzatıldı? Kısa çalışma ödeneği alır mıyım?

Kısa Çalışma Ödeneğinin süresinin uzatılması hakkında karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. karar, 1 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Buna göre salgın nedeniyle kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldı.Kararda, "İşsizlik Sigortası Kanunu'nun geçici 23. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, Covid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebeple 31 Ocak 2021'e kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, kanunun ek 2. maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın, 29 Haziran 2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nda belirtilen esaslar çerçevesinde ve 18 Şubat 2021 tarihli 3556 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan süreden sonra başlamak üzere 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldı." ifadelerine yer verildi. Kısa çalışma ödeneğinden kimler yararlanacak? Kısa çalışma ödeneğinden daha önce kimler yararlanıyorsa ve kısa çalışma ödeneği şartlarını kimler sağlıyorsa aynen almaya devam edecek.

Ücretsiz izin desteği ve prim desteği kimler alır?

Öte yandan ücretsiz izin desteği ve prim desteği verilecek sektörlerin kapsamı genişletilmişti. Buna göre, ücretsiz izin ve prim desteği verilecek sektörlerin kapsamı genişletildi. Kanunla yiyecek ve içecek sektörünün yanı sıra internet kafe, spor, eğlence, eğitim kursları, yüzme kulüpleri, form tutma ve vücut geliştirme salonları, bilardo salonları, eğlence parkları, lunaparklar, düğün, balo ve kokteyl salonları, oyun makinelerinin işletilmesi, güzellik merkezleri, hamam, sauna, kaplıca sektörlerinde faaliyet gösteren iş yerlerinde de günlük 50 lira ücretsiz izin desteği ve sigorta prim desteği verilecek.