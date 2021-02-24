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Ekonomi Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? Kısa çalışma ödeneği ne kadar?
Ekonomi

Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? Kısa çalışma ödeneği ne kadar?

Kısa çalışma ödeneği, işyerindeki çalışmanın geçici olarak durdurulması ya da azaltılması halinde, 3 aydan fazla olmamak kaydıyla sigortalılara, çalışamadıkları dönem için sağlanan finansal desteğe verilen isimdir. Peki, kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? Kısa çalışma ödeneği ne kadar?

Yeniakit Publisher
2021-02-24 13:21:00 -
Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? Kısa çalışma ödeneği ne kadar?

Kısa çalışma ödeneği, Resmî Gazetede 30.04.2011 tarihinde yayınlanan yönetmenlik ile işçilere ödenen destek ödeneğidir. Koronavirüsün ekonomik etkilerine karşı alınan önlemler kapsamında geçici olarak iş yerleri kapanan çalışanlara kısa çalışma ödeneği verilmektedir. İşte kısa çalışma ödeneği hakkında merak edilen soruların cevabı…

Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek?

Kabine Toplantısının sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısa çalışma ödeneğinin 31 Mart’ta sona ereceğini açıkladı.

Kısa çalışma ödeneği ne kadar?

Kısa çalışma ödeneği maaşın yüzde 60'ı üzerinden hesaplanarak yapılırken en düşük ödenecek brüt asgari ücrete göre belirleniyor. Kısa çalışma ödeneği için en yüksek ödenecek brüt asgari ücretin yüzde 150'si kadar hesaplanıyor. Buna bağlı olarak kısa çalışma ödeneği de asgari ücret ile birlikte arttı.

En düşük Kısa Çalışma Ödeneği: 2.146,50 TL

En yüksek Kısa Çalışma Ödeneği: 5.366 TL

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