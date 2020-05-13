Kısa çalışma ödeneği kaç ay yatacak? | Kısa çalışma ödeneği ne kadar?

Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için vatandaşlara pek çok destek sağlanıyor. Bunlardan biri de kısa çalışma ödeneği. Peki, kısa çalışma ödeneği nasıl alınır?

Kısa çalışma ödeneğine kimler başvuru yapabilir?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk koronavirüs salgını nedeniyle faaliyetlerini yavaşlatan/durduran tüm işletmelerin kısa çalışma ödeneğine başvurabileceğini açıkladı.

Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları nasıl yapılır?

Kısa çalışma ödeneği başvurularının nereden yapılacağı da merak konusu. Yapılan açıklamada İŞKUR İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezlerine özel olarak oluşturulan elektronik posta adresleri aracılığıyla gerekli belgeleri göndererek başvurularını yapabileceklerini bildirdi.

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Kısa çalışma ödeneği ne kadar?

Kısa çalışma ödeneği tutarı; sigortalının son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %60'ı olarak belirlenir. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği tutarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %150'sini geçemez. Bu kapsamda, işçilerin çalışmadıkları günler için ödeme yapılacak olup, tamamen faaliyetin durdurulması halinde yapılan ödemeler her halükarda üst sınır olan 4.380,99 TL'yi aşamaz.

Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?

İŞKUR kısa çalışma ödeneği çalışmadığı süreler için işçinin kendisine ve aylık olarak ödenecek. Ödemeler her ayın 5’inde gerçekleşecek.

Kısa çalışma ödeneği kaç ay yatacak?

Kısa çalışmanın azami uygulanma süresi üç aydır.