Kısa Çalışma Ödeneği can simidi oldu

Tüm dünyada toplum sağlığını ve günlük hayatı olumsuz etkileyen Kovid-19 salgını, çalışma hayatını da sekteye uğrattı. Salgının işletmeler ve istihdam üzerindeki olumsuz etkilerini bertaraf etmek için birçok ülke gibi Türkiye de önemli tedbirler aldı. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından mart ayında açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı ile işçi ve işverenler başta olmak üzere toplumun geniş kesimine ulaşıldı. Yardım, ödeme ve destekleri içeren pakette, “Kısa Çalışma Ödeneği” ve “Nakdi Ücret Desteği” uygulamaları etkin şekilde kullanıldı.

Koşullar esnetildi

Kovid-19 salgınının ortaya çıkardığı zorlayıcı sebep nedeniyle iş yerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın iş yerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az 4 hafta süreyle durdurulması üzerine “Kısa Çalışma Ödeneği” ile sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlandı. Bu süreçte mümkün olduğunca fazla sayıda çalışanın “Kısa Çalışma Ödeneği”nden yararlanması için önemli bir değişiklik yapılarak 600 gün olan “prim ödeme gün sayısı” 450’ye, 120 gün olan “hizmet akdine tabi olma süresi” de 60 güne indirildi. Bununla birlikte, istenen belge sayısı azaltıldı, prosedürler basitleştirildi. Kovid-19 salgını sebebiyle koşulları esnetilen “Kısa Çalışma Ödeneği” ile 480 bin 659 işletmede 3,5 milyonu aşkın çalışana toplam 20 milyar lirayı aşkın ödeme yapıldı.