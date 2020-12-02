Kısa çalışma ödeneği başvuru süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs nedeniyle zorlayıcı sebep kaynaklı kısa çalışma uygulaması kapsamında yeni başvuruların 1 Aralık 2020 tarihi itibarıyla tekrar başlayacağını söyledi. Peki kısa çalışma ödeneği alan işsizlik maaşı alır mı? Kısa çalışma ödeneğine başvuru nereye yapılacak? Kısa çalışma ödeneği alma şartı nedir? Kısa çalışma ödeneği işsizlik ödeneği sürelerinden mi düşülecek?

Kısa çalışma ödeneği alma şartı nedir?

Kısa çalışma ödeneğinin şartlarında ise yeni bir düzenlemeye gidilmedi. Dün olduğu gibi 1 Aralık’tan sonrası için de çalışanın; kısa çalışmanın başladığı tarih itibarıyla son 60 gün hizmet akdine tabi olması ve son 3 yılda en az 450 gün süreyle prim ödemiş olması gerekiyor.

Kısa çalışma ödeneği nasıl hesaplanır?

Ödeme tutarı da değiştirilmedi. Kısa çalışma ödeneği, sigortalının son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60’ı olarak belirlenecek. Kısa çalışma ödeneği tutarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150’sini geçemiyor.

Kısa çalışma ödeneği alan işsizlik maaşı alır mı?

1 Aralık’ta yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile kısa çalışma ödeneği işsizlik ödeneği sürelerinden düşülmeyecek. Böylece, kısa çalışma ödeneği alanlar işsizlik maaşından tam olarak yararlanılabilecek.

Kısa çalışma ödeneği alanın sigortası ödenecek mi?

Dün olduğu gibi bugün de kısa çalışma ödeneğinden yararlanılan süreler içinde çalışanın emeklilik primleri ne devlet ne de işveren tarafından ödenmeyecek.