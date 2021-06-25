Kısa çalışma nedeniyle yatırılmayan primleri borçlanma imkanı var mı? Kısa çalışma ödeneği primleri nasıl ödenecek?

Kısa çalışma sigorta eksik primleri nasıl tamamlanır? Yüz binlerce işçi mart ayından beri kısa çalışma ödeneğinden yararlandığı için sigorta primleri ya hiç yatırılmıyor, ya da sadece çalıştıkları günlere ait primleri yatırılıyor. Hal böyle olunca da çalışanların emeklilik süreleri uzamış oluyor. Kısa çalışma döneminde primlerin yatırılamaması, emeklilik yaşını yakın tarihte dolduracak fakat prim günü eksik olanların emeklilik tarihini geciktirebilir. Yaklaşık 3.5 milyon kişi kısa çalışma kapsamında yer aldı. Halen de 1 milyonu aşkın kişi kısa çalışmaya devam ediyor.

Kısa çalışma süresi emeklilik için borçlanma hakkı getirilir mi?

Kısa çalışma nedeniyle yatırılmayan primleri borçlanma imkanı var mı? Sosyal güvenlikte hangi durumda borçlanma yapılabileceği, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 41. maddesinde düzenlenmiştir. Kısa çalışma süresi, borçlanma yapılabilecek süreler arasında yer almamaktadır. Dolayısıyla, kısa çalışma nedeniyle yatırılmayan primleri borçlanma imkanı bulunmamaktadır. Kısa çalışmanın 30 Haziran’a dek uzatılmasıyla birlikte, Nisan 2020’den itibaren ödenek almaya başlayan bir işçinin Haziran 2021 sonuna dek kısa çalışmada olması durumunda 15 aylık sigorta primi yatırılmamış veya eksik yatırılmış oluyor.

Kısa çalışma nedeniyle yatırılmayan primleri borçlanma borçlanılacak mı?

Kısa çalışma uygulamasında bulunanların süreç boyunca yatırılmamış primleri için borçlanma hakkının getirilmesi durumunda bu sorunların çözümünün mümkün olacağı söyleniyor. Kısa çalışma ödeneği alanlar için verilecek borçlanma hakkıyla dileyen çalışanların bu zamanlara ilişkin primleri ödeyerek, bu günleri emeklilik dahil olmak üzere bütün sigorta kolları için gerekli prim ödeme gün sayısı hesabına eklemesi sağlanabilir. Böylece çalışanların rapor parası, emzirme ödeneği, ölüm aylığı bağlanması gibi hâllerde prim eksiği gibi problemler yaşamasının önüne geçilecek.