  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Kış yeni geldi, Mersin'de kar yağışı
Yerel

Kış yeni geldi, Mersin'de kar yağışı

Kış mevsiminin başından itibaren çok fazla yağış almayan Mersin'de bugün yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı etkili oldu.

Yeniakit Publisher
2023-01-31 14:48:00 -
Kış yeni geldi, Mersin'de kar yağışı

Meteorolojinin uyarı verdiği iller arasında bulunan Mersin'de sahil şeridinde hafif sağanak yağmur geçişleri etkili olurken, yüksek kesimlerde ise kar yağışı başladı. Erdemli ilçesine bağlı Akpınar, Güneyli, Toros, Sorgun köylerinde yağmur olarak başlayan yağış bir süre sonra yerini kar yağışına bıraktı. Toros Dağları'nın eteklerindeki son yerleşim yerlerinde kar yüksekliği yer yer 5 santimetreye kadar ulaştı. Akpınar Yaylası'nda ilk kar yağışı köy yollarını gören güvenlik kameralarına yansıdı.

Öte yandan, Anamur ilçesinin 2 bin 300 rakımlı Kaşpazarı Yaylası tamamen beyaz örtüye büründü. Yaylanın zirvesindeki tepelere artık kardan dolayı ulaşılamaz hale geldi. Çellikalanı ve Gavurhanlığı mevkilerinde de doğa beyaz örtüsüne büründü.

Yüksek kesimlerde kar yağışının sürmesi beklendiği belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23