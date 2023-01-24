Kış yeni başlıyor! Uzmanı açıkladı: Türkiye'ye, İstanbul'a o tarihte beklenen yağmur, kar yağışı lapa lapa geliyor!

Türkiye’de son günlerde yaşanan sıcak havalar, vatandaşları biraz olsun sevindirdi. Beklenen kış şartları gecikirken; sıcaklıklar da ocak ayında mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Hem doğal gaz faturaları hafifledi, hem de vatandaşlar park-bahçelere giderek rahat bir nefes alma şansı yakaladı. Ancak normal olmayan bu durum, önümüzdeki günlerde kendisini mevsim normallerine bırakacak. Meteoroloji'nin yayımladığı yeni hava durumu raporunda hava sıcaklıkları değişiyor, yağışlar başlıyor. Tüm yurdu etkisi altına alacak.

Tatil dönüşü kar yağışı olacak mı? Aman dikkat!

Ocak ayının 20'sinde okullar tatil edildi. Öğretmenler ailelerini ve yakınlarını ziyarete giderken, veliler ve öğrenciler de tatili fırsat bilip şehir dışına çıkmaya başladılar. Lakin tatil dönüşü kar yağacak mı? Uçak biletlerini ne zaman almak lazım? Biletler ertelenir mi? soruları bu vatandaşların kafasını kurcalıyor.

Meteoroloji ve farklı uzmanlar tek bir fikir üzerinde ortak görüşlerini açıkladı. Türkiye yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek

KUTUP KAPILARI TÜRKİYE’YE AÇILDI

Hava Forum’da yer alan bilgiye göre Türkiye’ye kutup kapısı açılıyor. Bu kapıdan arka arkaya birçok karlı hava dalgası gelebilir. Tahminlere göre ay sonu itibarıyla yağışlı ve soğuk bir sürece giriyoruz. Ocak sonundan itibaren ve Şubat’ta yağmur, kar ve soğuk havanın etkili olması bekleniyor.

Öte yandan Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hava durumuyla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Bu kış ülkemizi etkileyen kuraklık için de müjde verdi.

“KURAKLIK SONA ERİYOR”

Ökten “Kuraklık son buluyor. Türkiye çok şanslı bir sinoptiğe giriyor. Peşi sıra yağışlı havalar gelecek. Tüm bölgeler etkilenecek. İlk atak 26 Ocak. Dağlar ve yüksek rakımlı şehirler karlı olacak. Hemen ardından ayın son günleri geniş bir alanda…” dedi.

Tüm bölgeler etkilenecek. İlk atak 26 Ocak. Dağlar ve yüksek rakımlı şehirler karlı olacak. Hemen ardından ayın son günleri geniş bir alanda…” dedi.

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adil Tek’in değerlendirmeleri ise şu şekilde:

“10 gün kadar soğuk hava etkili olacak. Kar yağışı yapabilecek bir sistem görünüyor. Ani bir kar yağışı da olabilir ancak bu sadece bir olasılık. Fakat geçen seneden farkı bu sefer soğuk hava devam edecek yani kar yağarsa yerde kalabilir.

Geçen sene ise 6-7 saatlik bir kar yağışı olmuştu ve gitmişti çünkü hava yeterince soğuk devam etmemişti.”

Ocak ayının sonuna doğru havaların soğuyacağını şubat ayının ocaktan daha soğuk geçebileceğini ifade eden İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barbaros Gönençgil, “Ocak sonunda soğuk havayla beraber kar yağışı olabilir. Ancak kar kuvvetini tahmin etmek için henüz erken. Şehir sıcaklıkları çok etkili olduğu için yağan karın tutunma ihtimali az oluyor. Bu yüzden Marmara Bölgesi’nin yüksek kesimlerinde, Karadeniz’in yüksek kesimlerinde kar yağışı tutunabilir.” dedi.

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

Ocak ayının sonlarına gelinmesine rağmen sıcaklık rekorlarının kırılmaya devam ettiği İstanbul'da vatandaşlar ilk kar yağışının ne zaman merak ediyor. Kar yağışı ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. Bazı uzman isimlerin açıklamasına göre; İstanbul'da Ocak ayının sonuna doğru kar yağışı bekleniyor. İşte o açıklamalar;

İSTANBUL İÇİN KAR SİNYALİ

Kerem Ökten kar yağışı ile ilgili de bilgi verdi. Ökten şunları söyledi:

“Doğu Anadolu’da, kesin olmamakla birlikte, önümüzdeki Cuma gecesi kuvvetli bir tipi bekleniyor.

İstanbul’da kar sinyalleri haritalara yansımaya başladı. Beklenen kütle potansiyel olarak büyüklüğünü koruyor. Soğuk hava dalgası 2 bölüm hâlinde gelecek gibi görünüyor. Detaylar için henüz vakit var.”

İşte son dakika kar yağışının başlayacağı tarih ve il il hava durumu raporu...

MARMARA

Parçalı, kuzeyinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Güney kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın Marmara'da kuzey ve kuzeydoğudan yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 8°CParçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 7°CParçalı, yer yer çok bulutlu

KOCAELİ °C, 11°CParçalı bulutlu

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DENİZLİ °C, 17°CParçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 18°CParçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 16°CParçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 17°CParçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 20°CAz bulutlu

ANTALYA °C, 20°CAz bulutlu

HATAY °C, 16°CAz bulutlu

MERSİN °C, 20°CAz bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 13°CParçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 12°CParçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 13°CParçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 12°CParçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Zonguldak ve Bartın çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 10°CParçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 10°CParçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 9°CParçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 11°CParçalı bulutlu

SAMSUN °C, 11°CParçalı, yer yer çok bulutlu

TOKAT °C, 9°CParçalı bulutlu

TRABZON °C, 11°CParçalı, yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde batı kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 2°CParçalı bulutlu

KARS °C, 0°CParçalı, yer yer çok bulutlu

MALATYA °C, 4°CParçalı bulutlu

VAN °C, 3°CParçalı, yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 13°CAz bulutlu

GAZİANTEP °C, 13°CAz bulutlu

SİİRT °C, 12°CParçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 15°CAz bulutlu

PERŞEMBE VE CUMA GÜNÜNE DİKKAT

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen kar uyarısında bulundu. Prof. Dr. Şen, “Bugün yağış yok. İstanbul bugün bulutlu sıcaklık 12 derece. İç kesimlerde sis var. Yarın (Çarşamba) Kuzey bölgelerde sıcaklık azalacak ve ortalamaya dönüyor. Perşembe gece Batıdan yağış geliyor. Perşembe gece yarısından itibaren ve Cuma günü önceleri Çanakkale, Edremit körfezi, İzmir dahil kıyı Ege Muğla, Antalya da kuvvetli yağmur var" dedi.