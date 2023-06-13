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Yaşam Kış uykusundan sonra şehre indiler
Yaşam

Kış uykusundan sonra şehre indiler

Yeniakit Publisher
2023-06-13 11:22:00 -

Kış uykusundan uyanan ayılar, şehir merkezine indi.

Bursa Kaplıkaya Mahallesi'nde çöp konteynerlerine girip yiyecek arayan ayı, cep telefonu kameralarına yansıdı. Anne ayı ayrıca yavrularıyla Uludağ'ın eteğindeki Zeyniler yolunda da görüntülendi.

Mevsimlerin kayması ve havaların soğuk gitmesi sebebiyle Mayıs ayına kadar süren kış uykusundan uyanan ayılar, Zeyniler yolunda ve Kaplıkaya Mahallesi'nde görüntülendi. Aç kaldıkları için şehir merkezine ailece inen ayılar, yol kenarlarındaki çöp konteynerlerinde yiyecek aradı.

Anne ayı Kaplıkaya Mahallesi'nde evlerin yanına kadar inip gömme çöp konteynerinde yiyecek aradı. Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen ayı sevimlilikleriyle de dikkat çekti.

Aynı ayı, yavrularıyla birlikte Uludağ'ın eteklerindeki Zeyniler Köyü yolunda da görüntülendi.

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