Kış mı yoksa mevsimlik mi olmalı? Tercihinizi buna göre yapın

Havaların soğuması ve yağışların başlamasıyla birlikte sürücülerin odağında kış lastiği alışverişi yer alıyor. Bulundukları bölge ve illere göre kış lastiği mi yoksa dört mevsim lastik mi alma konusunda kararsızlık yaşayan sürücüler de azımsanamayacak bir çoğunlukta. Mobilitenin öncü şirketlerinden biri olan Michelin tam da bu noktada kararsız kalan sürücüler için her iki lastik türüne ilişkin tavsiye ve ipuçlarını sunuyor.

Önceliği belirleyin

Öncelikle kış lastiği ihtiyacının, sıcaklık 7 derecenin altına düştüğünde ve 7 derecenin altına kalmaya devam ettiği hava koşullarında dikkate alınması gerektiğini unutmayın. Sık sık kar yağan ve buzlanma olan soğuk bir bölgede yaşıyorsanız, kaygan yollarda mümkün olan en iyi çekişi sağlamak için kış lastikleri takmalısınız.

Tercih sizin ama...

Yıl boyunca ara sıra kar yağışı ile birlikte farklı hava koşullarına maruz kalıyorsanız, dört mevsim lastikler, kış lastiklerine iyi bir alternatif olabilir. Dört mevsim lastikler; kış ve yaz aylarında lastiklerinizi değiştirme konusunda endişelenmenize gerek kalmadan, tüm yıl boyunca her mevsim koşulunda güvenli sürüş sağlarlar.

Hafif kış koşulları için dört mevsim

Tasarımı itibariyle yıl boyunca hareketlilik sağlayan dört mevsim lastikler, yaz ve kış lastiklerinin çeşitli avantajlarından yararlanarak mevsim ne olursa olsun sürüş güvenliği sunar. Ancak dört mevsim lastikler, yoğun kar yağışının olduğu aşırı hava koşullarının üstesinden gelmek için üretilmemiştir. Bunun yerine ıslak zemin, hafif buzlanma ve hafif kar yağışı gibi koşullarda en iyi performansı sergilerler. Bu nedenle dört mevsim lastikler, kış koşulları ile nadiren karşılaşılan durumlarda mevsim geçişlerinde lastiklerini değiştirmek istemeyen sürücüler için önerilmektedir.

Hangi lastik tercih edilmeli?

Zorlu kış koşullarıyla sık karşılaşıyorsanız, kış lastiklerini tercih edebilirsiniz. Zorlu kış koşulları ile nadiren karşılaştığınız durumlarda ise her mevsim kullanılabilen dört mevsim lastikler tercih edilebilir.

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