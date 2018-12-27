Yeniakit // THY / S&M Milleriniz %33 Daha Değerli Kampanyası
0553 313 94 23

Kış mevsiminde çok terliyorsanız…

Doğal yöntemleri deneyerek aşırı terlemenin önüne geçmek mümkün... Kış mevsiminde dahi aşırı terliyorsanız bu yöntemleri evinizde deneyerek terlemeyi azaltabilirsiniz.

27 Aralık 2018 Perşembe 21:12
Kış mevsiminde çok terliyorsanız…

İŞLENMİŞ GIDALARDAN UZAK DURUN

Kötü beslenmek her koşulda sağlığınızı olumsuz etkiler. Eğer beslenme düzeninizin çoğu hızlı tüketim ürünleri ve işlenmiş gıdalardan oluşuyorsa aşırı terlemenizin sebebi bu olabilir. Bu tür besinler içerdiği koruyucu maddelerden ve toksinlerden dolayı aşırı terlemeyi tetikler.

ELMA SİRKESİ

Elma sirkesi terlemeyi kontrol altına almaya yardımcı olabilecek bir içeriğe sahiptir. Ayrıca elma sirkesi vücudunuzun pH seviyesini dengeleyerek cildinizi rahatlatır.

•Yatmadan önce koltuk altlarınıza pamuk yardımıyla elma sirkesi uygulayın.
•Bir gece boyunca bırakın ve ertesi sabah suyla yıkayın.
•Bu işleme 1 hafta boyunca her gece devam edin.

LİMON MUCİZESİ

Limon terlemeyi kontrol etmeye yardımcı olan diğer bir yöntemdir. Bakterileri ortadan kaldıran sitrik asit, kokuyu önlemeye de yardımcı olur.

•Limon suyunu ve 1 çay kaşığı kabartma tozunu bir kâsede karıştırın.
•Ortaya çıkan karışımı koltuk altlarına pamuk kullanarak iyice uygulayın.
•Yaklaşık 20-30 dakika bekletin ve daha sonra suyla yıkayın.
•Bu yöntemi düzenli olarak uygulayın.

SİYAH ÇAY HER DERDE DEVA

Siyah çayda bulunan tannik asit, terlemeyi önleyici özelliğe sahiptir. Ayrıca gözeneklerin rahatlamasını sağlar. 

•2 siyah çay poşetini 3 fincan sıcak suya koyun.
•Yaklaşık 10-15 dakika bekleyin.
•Siyah çayı pamuk yardımıyla koltuk altlarınıza uygulayın.
•Diğer bir yöntem ise koltuk altlarına ıslak siyah çay poşetleri yerleştirin ve birkaç dakika tutun.

AŞIRI TERLEMEYİ ÖNLEMEK İÇİN DİĞER İPUÇLARI 

•Stres aşırı terlemeye sebep olur. Bu yüzden stres ve kaygılardan uzak durmaya çalışın.
•Kafein tüketimini azaltın.
•Baharatlı ve kimyasal olarak işlenmiş gıdalardan kaçının.
•Rahat giysiler giymek daha iyi bir hava geçişi sağlar ve terlemeyi önler. Bu nedenle, pamuk gibi doğal kumaşlardan yapılmış giysiler giyin ve naylon, polyesterler tarzı sentetik kumaşlardan kaçının.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 21:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İngiltere'den İsrail'in yeni yerleşim planına tepki
    1. İngiltere'den İsrail'in yeni yerleşim..
    2. "Ben Hızır'ım" diyen dolandırıcı..
    3. CHP'li isimden ilginç dua: Allah..
    4. Süper Loto çekildi (2)
    5. Emir geldi! Komandolar sınır ötesi..
    6. Süper Loto çekildi (1)
    7. "İhracatçılardan beklentim katma..
    8. Genelkurmay çatı davası
    9. Dopamin hakkında her şey
    10. Su kefirini duydunuz mu?
    11. Ev fiyatlarını uçuracak! Çimento..
    12. "Dünyadaki kavganın nedeni doğal..
    13. Tırnak beyazlatmanın yöntemleri
    14. Yeşil kahvenin faydaları nelerdir?
    15. Oksijenli suyun ilginç kullanım alanları
    16. Kış mevsiminde çok terliyorsanız…
    17. Ekip otosunda tecavüze istenen ceza..
    18. Akıncı üssü darbe girişimi davası
    19. Trump 'parayı onlar ödeyecek' demişti!..
    20. Eldeki soğan ve sarımsak kokusunu..
    Akpınar’ı anlattı: Siz bilmezsiniz onun gerçek yüzünü!
    Akpınar’ı anlattı: Siz bilmezsiniz onun gerçek yüzünü!
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kuracağı iddialarına Akşener'den yorum
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kuracağı iddialarına Akşener'den yorum
    Akar'a saldıran Özel, ödeyeceği miktarı duyunca kıvırdı
    Akar'a saldıran Özel, ödeyeceği miktarı duyunca kıvırdı
    Erdoğan açıklayacak! Binlerce kamu çalışanına müjde
    Erdoğan açıklayacak! Binlerce kamu çalışanına müjde
    Suudi isimden küstah sözler! 'Bizim düşmanımız Türkiye'dir'
    Suudi isimden küstah sözler! 'Bizim düşmanımız Türkiye'dir'

    Günün Karikatürü

    27 Aralık 2018
    Karahasanoğlu: İnanıyorum ki Erdoğan o hataya düşmez
    Karahasanoğlu: İnanıyorum ki Erdoğan o hataya düşmez
    Bahçeli: Sana zaten yazık olmuş Metin Akpınar!
    Bahçeli: Sana zaten yazık olmuş Metin Akpınar!