Kış mevsiminde çok terliyorsanız…

İŞLENMİŞ GIDALARDAN UZAK DURUN

Kötü beslenmek her koşulda sağlığınızı olumsuz etkiler. Eğer beslenme düzeninizin çoğu hızlı tüketim ürünleri ve işlenmiş gıdalardan oluşuyorsa aşırı terlemenizin sebebi bu olabilir. Bu tür besinler içerdiği koruyucu maddelerden ve toksinlerden dolayı aşırı terlemeyi tetikler.

ELMA SİRKESİ

Elma sirkesi terlemeyi kontrol altına almaya yardımcı olabilecek bir içeriğe sahiptir. Ayrıca elma sirkesi vücudunuzun pH seviyesini dengeleyerek cildinizi rahatlatır.

•Yatmadan önce koltuk altlarınıza pamuk yardımıyla elma sirkesi uygulayın.

•Bir gece boyunca bırakın ve ertesi sabah suyla yıkayın.

•Bu işleme 1 hafta boyunca her gece devam edin.

LİMON MUCİZESİ

Limon terlemeyi kontrol etmeye yardımcı olan diğer bir yöntemdir. Bakterileri ortadan kaldıran sitrik asit, kokuyu önlemeye de yardımcı olur.

•Limon suyunu ve 1 çay kaşığı kabartma tozunu bir kâsede karıştırın.

•Ortaya çıkan karışımı koltuk altlarına pamuk kullanarak iyice uygulayın.

•Yaklaşık 20-30 dakika bekletin ve daha sonra suyla yıkayın.

•Bu yöntemi düzenli olarak uygulayın.

SİYAH ÇAY HER DERDE DEVA

Siyah çayda bulunan tannik asit, terlemeyi önleyici özelliğe sahiptir. Ayrıca gözeneklerin rahatlamasını sağlar.

•2 siyah çay poşetini 3 fincan sıcak suya koyun.

•Yaklaşık 10-15 dakika bekleyin.

•Siyah çayı pamuk yardımıyla koltuk altlarınıza uygulayın.

•Diğer bir yöntem ise koltuk altlarına ıslak siyah çay poşetleri yerleştirin ve birkaç dakika tutun.

AŞIRI TERLEMEYİ ÖNLEMEK İÇİN DİĞER İPUÇLARI

•Stres aşırı terlemeye sebep olur. Bu yüzden stres ve kaygılardan uzak durmaya çalışın.

•Kafein tüketimini azaltın.

•Baharatlı ve kimyasal olarak işlenmiş gıdalardan kaçının.

•Rahat giysiler giymek daha iyi bir hava geçişi sağlar ve terlemeyi önler. Bu nedenle, pamuk gibi doğal kumaşlardan yapılmış giysiler giyin ve naylon, polyesterler tarzı sentetik kumaşlardan kaçının.

