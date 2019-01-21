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"Kış manzaralı" yamaç paraşütü

Erzincan'daki 2 bin 700 rakımlı Ergan Dağı, sıfırın altında 20 dereceyi bulan soğuk havalarda ziyaretçilerine heyecan ve adrenalini dorukta yaşatıyor

21 Ocak 2019 Pazartesi 11:34
"Kış manzaralı" yamaç paraşütü

Türkiye'nin kış turizm merkezlerinden Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi, konuklarına gece gündüz kayak yapmanın yanı sıra yamaç paraşütü imkanı da sağlıyor.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turist ağırlayan Ergan Dağı, doğal güzellikleri eşliğinde ziyaretçilerine 4 ayrı pistte 12 kilometre kesintisiz kayak yapma imkanı sunuyor.

Kayak merkezindeki kapalı gondollarla 2 bin 700 metre yükseklikteki tepeye çıkarılan misafirler, eksi 20 dereceleri bulan soğuk havalarda tecrübeli yamaç paraşütü pilotları nezaretinde Erzincan manzarasına karşı uçmanın keyfini çıkarıyor.

Erzincan Havacılık ve Doğa Sporları Derneği Başkanı ve yamaç paraşütü pilotu Eren Varlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hava koşulları müsait olduğunda dernek olarak hafta sonları tandem (iki kişilik) yamaç paraşütü ile uçuş gerçekleştirdiklerini söyledi.

- Biz mutluyuz, yolcularımız mutlu

Sporseverlere Ergan Dağı'ndan Erzincan manzarasına karşı heyecan yaşattıklarını ifade eden Varlı, şöyle konuştu:

"Burada uçmak isteyen insanlara çift kişilik tandem dediğimiz yamaç paraşütü ile uçuşlar yaptırıyoruz. Böylesine muhteşem bir doğada Erzincan manzarasına karşı adrenalin dolu bir uçuş heyecanı yaşıyorlar. Biz mutluyuz, yolcularımız mutlu. Ergan Dağı'nda herkesin bu sporu gelip denemelerini tavsiye ediyorum."

Yamaç paraşütü pilotu Ali Zayimoğlu ise eski vali merhum Recep Yazıcıoğlu'nu rahmet ve saygıyla andıklarını dile getirerek, şunları söyledi:

"Yazıcıoğlu 1996 yılında gerçekleştirdiği projelerle Erzincan'ı yamaç paraşütü ile tanıştırdı. Biz de Erzincan'da yamaç paraşütünü geliştirerek doğru bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bu vesile ile de Ergan Dağı'nın tanıtımını da yapmak istedik. Keyifli bir alan, güzel bir pist ve imkanlar çok güzel."

Sporcu Sedat Cengiz de 2 yıldır yamaç paraşütü, 4 yıldır ise kayak yaptığını anlattı. Ergan Dağı'nda kayak yapmanın ve burada yamaç paraşütü ile uçmanın inanılmaz keyif verdiğini belirten Cengiz, herkesi Ergan Dağı'na davet etti.

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 11:34
  1. Ergan Dağı Kayak Merkezi
  2. Erzincan
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  4. Keyif
  5. yamaç paraşütü

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