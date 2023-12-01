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Yaşam Kış lastiği takmama cezası ne kadar?
Yaşam

Kış lastiği takmama cezası ne kadar?

Yeniakit Publisher
2023-12-01 09:30:00 -
Kış lastiği takmama cezası ne kadar?

Ticari araçlar için kış lastiği kullanım zorunluluğu bugün itibariyle başladı.

Ticari araçlar için kış lastiği kullanım zorunluluğu bugün itibariyle başladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın düzenlemeleri kapsamında, 1 Aralık-1 Nisan döneminde, tüm ticari araçlar için kış lastiği kullanma zorunluluğu bulunuyor.

Özel otomobiller için ise yasal zorunluluk olmamasına karşın kış lastiğinin kullanılması öneriliyor.

Kış aylarında trafikte yer alacak şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği uygulaması bugün başladı.

Kamyon, çekici, tanker, otobüs gibi büyük araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastikleri ile kamyonet, minibüs ve ticari otomobillerin araca monteli tüm lastikleri kış lastiği olacak.

Türkiye'de 1 Nisan'da sona eren kış lastiği takma zorunluluğu, 1 Aralık itibariyle tekrar zorunlu hale gelecek. Kış lastiği, kazaların önlenmesinde ve yakıt tüketiminin azaltılmasında önemli yere sahip.
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Bugün itibariyle kış lastiği, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan (yabancı plakalı araçlar dahil) araçlarda zorunludur. Kış lastiği taktırmayan araç sürücülerine 2023 yılı için 2 bin 568 lira ceza uygulanacak.

Kış lastiği taktırmama cezası, Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanacak yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2024 itibarıyla güncellenecek. (İLKHA)

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