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Ekonomi Kış lastiği fiyatları
Ekonomi

Kış lastiği fiyatları

Ticari araçlar için 1 Aralık tarihinde uygulamaya girecek olan 'kış lastiği takma zorunluluğu' nedeniyle lastikçilerde yoğunluk yaşanıyor. Uygulama kapsamında kış lastiği takmayan sürücülere 776 TL ceza kesilecek. Kış lastiği fiyatları merak ediliyor. Peki, Kış lastiği fiyatları ne kadar?

Yeniakit Publisher
2020-11-30 17:37:00 -
Kış lastiği fiyatları

Türkiye’de kış lastiği uygulaması yarın (1 Aralık) itibariyle başlayacak. Karlı, buzlu ve yağmurlu havalarda daha sağlam bir yol tutuşu sağlayan kış lastiği kullanmayanlar ceza ödemek zorunda kalacak. İşte kış lastiği fiyatları...

Kış lastiği fiyatları

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için, kış lastiğini takma zorunluluğu, bu gece itibariyle uygulamaya girecek. Uygulamanın başlaması ile kışlık lastiklerini takmayan sürücülere ise, 776 TL para cezası uygulanacak. Kış aylarında araçların yol tutuşunu ve güvenliğini sağlayan kış lastiklerindeki zorunluluk, 1 Nisan 2021 tarihine kadar devam edecek.

Kış lastiği fiyatları 306 TL ile 450 TL civarında değişmekte.

 

 

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