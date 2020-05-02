Kış için üretim planları yapılıyor

Dünyayı tehdit eden yeni tip Corona virüsü (Covid-19); tekstil ve giyim firmalarının 2020 hedeflerini küçültmeye itiyor. İç ve dış talebin daralmasıyla zor bir döneme giren firmaların yöneticileri, sonbahar ile kış aylarına umut bağlamış durumda.

GÖZLER SONBAHARDA

Covid-19’dan ötürü ilkbahar/yaz sezonu ürünleri ellerinde kalan tekstilciler ve giyimciler, eylül, ekim, kasım ile aralık aylarına dikkatlerini çevirmiş vaziyette. D’S Damat, Damat ve Tween markalarını bünyesinde barındıran Orka Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, Yeni Akit’e yaptığı açıklamada Covid-19’un planların tekrar ele alınmasını gerekli kıldığını dile getirdi.

Zorlu sürecin ne kadar devam edeceğinin kestirilemediğini kaydeden Orakçıoğlu, “Bu belirsizlik alınacak kararları da etkiliyor. Nihayetinde ortada dünyayı sarsan, irade dışı bir olayla karşı karşıyayız. Onun için bu olayı iyi anlamamızda, nisan sonunda yahut mayıs başında olan bitenleri görüp yorumlamamızda fayda var” dedi.

BEKLEYİP GÖRECEĞİZ

Gidişatın ne yönde olacağının öngörülemediğini belirten Orakçıoğlu, “Yaz aylarında yeni döneme ait ürünler, ihracatçı firmaların ellerinde kalan mallar devreye girecek. Bunların ilgi görüp görmeyeceklerini bilemiyoruz” diye konuştu. Sonbahar ve kış aylarından ümitvar olan Orakçıoğlu, “Bekleyip göreceğiz. Umarız, bu badire atlatılır ve eylül, ekim, kasım ile aralık ayları verimli geçer” şeklinde konuştu. Covid-19’a karşı alınan önlemlere de değinen Orakçıoğlu, şunları söyledi: “Malum bizim İtalya’da yatırımlarımız var. Pandeminin vurduğu bu ülkede Conte hükümeti, gerekli tedbirleri hayata geçirdi. Kira yardımlarını ve teşvikleri net bir şekilde ortaya koydu. Kuşkusuz, Türkiye’de de pandemiye karşı stratejik adımlar atıldı. Hükümet bir paket ilan etti akabinde de kısa çalışma ödeneğini aktifleştirdi. Tabii ödenek teoride iyi ama pratik de önemli. Kararların uygulanması, tatbik edilmesi çok ama çok kritik. Çünkü sahada durum farklı. Örneğin şu anda bizim 250’ye yakın mağazamızdan 33’ü kısa çalışma ödeneğinden yararlanabiliyor. Diğerleri ise bekleme aşamasında.”

SEZON KAYACAK

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ise Covid-19 tehdidinin tekstil sektörünü sıkıntıya soktuğunu anlattı. Gülle, sektörün şu anda önemli bir sınav verdiğine dikkat çekerek, “Bir yandan ihracatçılara verilen siparişler tek tek iptal ediliyor diğer taraftan da virüsle mücadeleden dolayı ürünler depolarda, dükkânlarda tutuluyor. Bu da kayıplarla karşı karşıya kalınmasına sebep olacak, sezonun kaymasına yol açacak gibi görünüyor” ifadelerini kullandı.

EKONOMİDE YENİ DÖNEM

Tekstilciler; Corona virüsünün ekonomiye yeni bir yön vereceği, üretimi ve ticareti dönüştüreceği kanısında. Zorlu Tekstil Grubu Başkanı Necat Altın, Corona virüsünün inovasyon odaklı yeni nesil ekonomiyi ön plana çıkaracağının altını çizdi. Dijital dönüşümünü tamamlayan şirketlerin rakiplerini geride bırakacağını vurgulayan Altın, “Biz bu anlamda rol modeliz. Yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde özellikle ticaret kanalımızı daha da akıllandırmak istiyoruz. Ayrıca yeni işler, kanallar ve uluslararası işbirlikleriyle büyümeyi hedefliyoruz” mesajını verdi.