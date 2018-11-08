Kış hamileleri aman dikkat



Havanın soğuk olması, grip gibi bulaşıcı ve salgın hastalıklar anne adayının eve kapanmasına yol açabiliyor. Diğer yandan hamilelerin de toplu taşıma araçlarında ve kalabalık yerlerde daha dikkatli olmaları gerekiyor.

Anne adayları gereğinden fazla kilo almamak için karbonhidratları azaltmalı; protein, vitamin ve kalsiyum ağırlıklı bir beslenme programını tercih etmelidir.

Peynir, süt, ayran, yoğurt gibi süt ürünlerinden kalsiyum; balık, tavuk, et ve yumurta gibi besinlerden protein; sebze ve meyvelerden de vitamin ihtiyacı karşılanmalıdır.

Gece yatmadan önce içilecek 1 bardak muzlu süt iyi bir alternatiftir. Ancak özellikle de akşam saatlerinde, tatlıları ya da portakal, mandalina, greyfurt gibi mevsim meyvelerini 2 kişilik yememeniz, normal porsiyonlarda beslenmeniz önemlidir.



Kış hamileleri haftada bir porsiyon balık tükettiğinde, kemik ve diş gelişimi için önemli bir yere sahip olan D vitamini ihtiyacını karşılayabiliyor. Haftada üç porsiyon balık tüketmeniz ise et veya tavuğa göre çok daha sağlıklı bir beslenme seçimi olacaktır.

AVM'yi kısa kesin

Kış mevsimi, grip mevsimi… Soğuk algınlığı veya gribe yakalanmamak için bu aylarda kapalı ve kalabalık mekanlarda uzun süre kalmamaya dikkat etmelisiniz. Yürüyüşlerinizi bu tarz alanlarda yapmamalısınız. Grip salgınının olduğu bu mevsimde tokalaşmak, öpüşmek riski artırdığından dikkatli olmalı ve yakın temastan kaçınmalısınız.

Yürüyen merdiven gibi yerlere temas ettikten sonra ellerinizi mutlaka yıkayın. Yürüyüşlerinizi açık havada yapın. Hamilelik için en uygun egzersiz yürüyüşü eğer hava uygunsa, yerler ıslak, kaygan, karlı veya buzlu değilse; 15 dakika da olsa dışarıda yapmaya çalışın.

MASKE AYIP DEĞİL

Ancak kirli havada dışarı çıkmayın, buna mecbursanız mutlaka maske ya da mendil kullanın. Çünkü kirli hava, anne ve bebekte toksik etkiyle enfeksiyonlara davetiye çıkarıyor.

Gripli kişilerle aynı odada durmayın Evde eşiniz ya da çocuğunuz grip ise; yakın temastan kaçının. Aynı masada yemek yemeyin, aynı odada uyumayın. Kısacası aynı havayı solumamaya özen gösterin. Evinizi sık sık havalandırın, ellerinizi sık sık yıkayın ve havlunuz mutlaka ayrı olsun. Gripli kişilerle aynı ortamda bulunmanız gerektiğinde maske takmalarını rica edin. Toplu taşıma araçlarında maske kullanın. Hamilelik süresince işe gitmek veya toplu taşıma aracı kullanmak zorunda kalırsanız; özellikle grip salgınının olduğu şu günlerde ağzınızı maske, mendil ya da atkınızla kapatın.