Kış geldi arı ürünlerine talep arttı. Balın sağlığa faydaları nelerdir?

Bal sadece tadı lezzetli ve tatlı olduğu için değil, aynı zamanda sayısız sağlık yararları ile doludur.

Balın sağlığa faydaları

-Balın faydaları sağlık üzerinde oldukça etkilidir.



-Ilık su ile tüketildiğinde vücutta depolanan yağın sindirilmesine yardımcı olur.



-Yüksek kolesterol seviyesini düzenler, kontrol altına alır ve iyi kolesterol seviyelerini arttırır.



-Şeker yerine doğal tatlandırıcı olarak kullanılabilir.



-Bağışıklık sistemini güçlendirir. Enfeksiyonlara karşı direnir.



-Yüksek bir karbonhidrat kaynağıdır. Bu nedenle sporcuların dayanıklılığını ve performansını arttırır. Güç ve enerji sağlar.



-Kanser önleyici ve anti-tümör özelliğine sahip olan balın faydaları kanser hastalığı üzerinde de oldukça etkilidir. Kanseri önlemeye ve ilerlemesini durdurmaya yardımcı olur.



-İshal olma durumunda şiddetinin ve süresini kısaltır.



-Mide komplikasyonlarını organik olarak tedavi eder.



-Beyni güçlendirir, konsantrasyonu arttırır.



-Geleneksel ilaçlarda doğal bir antiseptik olarak kullanılır.



-Aynı zamanda balın faydalarından önemli olan bir özelliği de iltihap önleyici olmasıdır. Bakterileri temizler. Cilt maskelerinde kullanıldığında mevcut sivilcenin kısa sürede iyileşmesine yardımcı olur ve nemi hapsederek cildi yumuşak hale getirir.

Balın besin değeri

Sodyum 6 mg

Protein 15 mg

Karbonhidratlar 17g

Kolesterol 0

Yağ 0

Pantotenik Asit 05 mg

Riboflavin 06mg

C vitamini 1mg

Çinko 03 mg

Demir 05mg

Potasyum 0 mg

Kalsiyum 0 mg

Fosfor 0 mg

Su 6 g

Fruktoz 1 g

Maltoz 5g

Glikoz 5 g

Bebeklerde sindirim sistemi botulizm sporlarını etkisizleştiren, bunların çoğalmasını durduracak bakterilerin gelişmesi henüz gerçekleşmemiştir. Bu nedenle 1 yaşından küçük çocuklara bal yedirilmesi sakıncalıdır.

Kış aylarına sayılı günler kala arı ürünlerine talep arttı

Kış aylarında bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşlar havaların soğumasıyla birlikte arı ürünlerine büyük rağbet gösteriyor. Bilhassa bal, arı sütü, propolis ve polen karışımı vatandaşların ilk tercihleri arasında yerini alıyor. Bursa'da arı ürünleri üretimi yapan esnaf havaların soğumasıyla gelen yoğun talepleri karşılamak için yüksek tempoda çalışıyor. Türkiye'nin her yerine ürün gönderen arıcılar 850 gramlık şişelerdeki bal, arı sütü, propolis ve polen karışımını 460 liradan satıyor. Bu ürün vatandaşlardan büyük talep görüyor.

Bu yıl hasat ettikleri arı ürünlerini kış gelmesiyle birlikte satışa sunduklarını ifade eden Metin Kaya, "Havalar soğudu kış ayına sayılı günler kaldı. Arı ürünlerine büyük talep var bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşlar arı ürünlerine büyük rağbet gösteriyor. Türkiye'nin her yerinden bal, arı sütü, propolis ve polen karışımına ilgi çok fazla. Biz de gelen talepleri karşılamak için çalışıyoruz. 850 gramlık şişede bal, arı sütü, polen ve propolis karışımını 460 liradan satıyoruz. Vatandaşlar büyük rağbet gösteriyor" dedi.

Bal şerbeti nedir nasıl yapılır?

Bal şerbeti, bir bardak suyu bir tatlı kaşığı bal eklenerek iyice karıştırılması ile elde edilir. Dilenildiği zaman tüketilebilir. Bir diğer tarif ise ince bir şekilde rendelenen limon ve portakal kabuğu ile yapılır. Rendelenen bu kabuk parçaları üç gün süresince organik balın içine yatırılır ve ara ara karıştırılır.