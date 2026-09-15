Otomobil devi yaptı yapacağını! O modelde 628 bin lira indirim!

İNDİRİMLİ COROLLA CROSS ARAÇ SATIŞI BAŞLADI Toyota otomotiv markasının güncel kampanyalarına bakıldığında, Corolla Cross 1.8 Hybrid Flame e-CVT versiyon araçta 510.000 TL indirim olduğu görüldü. Bunun yanı sıra 1.8 Hybrid Passion e-CVT versiyonda 545.000 TL ve 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT versiyon Corolla Cross araçta 628.000 TL indirim var. Corolla Cross araçta indirim olması, güncel fiyat listesini de merak ettirebiliyor. Ayrıca Toyota Corolla Cross aracın yanı sıra Sedan modelinde de çeşitli indirimler bulunuyor. Aşağıda 2026 model yılı hem Cross hem de Sedan modelinin 15 Eylül 2026 tarihli fiyat listesi yer alıyor.