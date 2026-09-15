Otomobil devi yaptı yapacağını! O modelde 628 bin lira indirim!
Türkiye'nin en popüler otomobili Toyota'nın, indirimli Corolla Cross satışına başladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye'nin en popüler otomobili Toyota'nın, indirimli Corolla Cross satışına başladı.
İNDİRİMLİ COROLLA CROSS ARAÇ SATIŞI BAŞLADI Toyota otomotiv markasının güncel kampanyalarına bakıldığında, Corolla Cross 1.8 Hybrid Flame e-CVT versiyon araçta 510.000 TL indirim olduğu görüldü. Bunun yanı sıra 1.8 Hybrid Passion e-CVT versiyonda 545.000 TL ve 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT versiyon Corolla Cross araçta 628.000 TL indirim var. Corolla Cross araçta indirim olması, güncel fiyat listesini de merak ettirebiliyor. Ayrıca Toyota Corolla Cross aracın yanı sıra Sedan modelinde de çeşitli indirimler bulunuyor. Aşağıda 2026 model yılı hem Cross hem de Sedan modelinin 15 Eylül 2026 tarihli fiyat listesi yer alıyor.
TOYOTA COROLLA CROSS ARAÇ FİYAT LİSTESİ Versiyonu: 1.8 Hybrid Flame e-CVT. Fiyatı: 3.385.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.875.000 TL. İndirim: 510.000 TL. Versiyonu: 1.8 Hybrid Passion e-CVT. Fiyatı: 3.625.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 3.080.000 TL. İndirim: 545.000 TL. Versiyonu: 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT. Fiyatı: 4.195.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 3.567.000 TL. İndirim: 628.000 TL.
TOYOTA COROLLA SEDAN OTOMOBİL FİYAT LİSTESİ Versiyonu: 1.5 Vision Plus Multidrive S. Fiyatı: 2.545.500 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.850.000 TL. İndirim: 695.500 TL. Versiyonu: 1.5 Dream Multidrive S. Fiyatı: 2.753.500 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.150.000 TL. İndirim: 603.500 TL.
Versiyonu: 1.5 Dream X-Pack Multidrive S. Fiyatı: 2.905.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.275.000 TL. İndirim: 630.000 TL. Versiyonu: 1.5 Flame X-Pack Multidrive S. Fiyatı: 3.126.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.335.000 TL. İndirim: 791.000 TL. Versiyonu: 1.5 Passion X-Pack Multidrive S. Fiyatı: 3.297.500 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.630.000 TL. İndirim: 667.500 TL.
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