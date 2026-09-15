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Gündem Baba asılı halde iki çocuğu ise yatağında ölü bulundu
Gündem

Baba asılı halde iki çocuğu ise yatağında ölü bulundu

Yeniakit Publisher
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Baba asılı halde iki çocuğu ise yatağında ölü bulundu

Muğla'nın Fethiye ilçesi güne acı bir haberle başladı. Bir yufkacıda baba asılı halde, iki çocuğu ise yataklarında ölü bulundu. Çocukların ölüm nedenlerinin yapılacak incelemelerin ardından netleşeceği öğrenildi.

Dehşet olay, bugün saat 08.30 sıralarında Fethiye Yeni Mahalle Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki bir iş yerinde meydana geldi. İş yerinden gelen ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. İş yerinin kapısının zorlanarak açılmasının ardından içeride yapılan kontrolde, iş yeri sahibi E.G (37) asılı halde bulundu. İş yerinde bulunan E.G'nin çocukları olduğu belirtilen H.G (10) ve H.G (6) isimli iki çocuk da yataklarında hareketsiz halde bulundu.

ÖLÜM NEDENLERİ İNCELENİYOR

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 3 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.
Olayın ardından durum Cumhuriyet Savcılığı talimatları doğrultusunda Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri inceleme başlatılırken, baba ve iki çocuğunun ölümlerinin kesin nedeni ve olayın nasıl gerçekleştiği yapılacak adli incelemelerin ardından belirleneceği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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