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Kış akciğerleri tehdit ediyor

Çok elzem olmadıkça soğuk havalarda dışarıya çıkmayın.

08 Kasım 2018 Perşembe 18:40
Kış akciğerleri tehdit ediyor


Soğuk havalarda havadaki kirlenme ve toz miktarının artması akciğer hastalıklarını tetikleyebiliyor. Kış aylarında yakacak için kullanılan kömür dumanının, trafikte egzos gazlarının sebep olduğu hava kirliliği hissedilir derecede yükselerek astım, nefes darlığı, bronşit, KOAH gibi solunum yolu rahatsızlığı çeken kişi sayısı ve bu kişilerin şikayetleri artırıyor. Solunum yollarına ulaşan mikroplar, akciğerlere yerleşerek, bronşit atakları, astım, KOAH ve pnömoni gibi hastalıklara sebep oluyor.

Astım, bronşektazi ve KOAH gibi kronik akciğer hastalığı olanların kışın çok daha dikkatli ve tedbirli olması gerekir. İnsanlar kış aylarında zamanlarının çoğunu kapalı mekanlarda geçirdikleri için, bu ortamların havasının kirliliği ve alerjenlerle daha yoğun karşılaşmaları da akciğer hastalıklarını tetikleyen önemli bir sebeptir. Kronik hastalığı olan yaşlıların ise kışın çok daha dikkatli ve tedbirli olmaları gerekir. Bu riskli grupların başında da astım, bronşektazi ve KOAH gibi kronik akciğer hastalıkları olanlar gelir.

ODALARI SIK SIK HAVALANDIRIN

Soba veya kaloriferlerden ev içi ortamdaki nem oranının çok düşmesi, özellikle uyurken ağızdan nefes alıp veren hastalarda hava yollarını kurutuyor ve bu durum gece öksürük, nefes darlığı yapıyor. Solunan havadaki ısı ve nemin düşük olması, akciğer hastalarının hava yollarını tahriş ederek krizleri başlatabilir. Kış aylarında bu faktörlerin bir araya gelmesiyle kronik hastalığı olanların büyük bölümünün sorunları artar. Bu sebeple hastalar bu olumsuz şartlardan mümkün olduğunca kendilerini korumalıdır. Kapalı ortamlarda sigara içilmemeli, odalar sık sık havalandırılmalı, soba kullanılıyorsa boru ve bacalar temizlenmeli, gece oda havası nemlendirilmeli, kirli havalarda zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmamalı.. Ayrıca bu aylarda soğuk ve yağıştan korunma amaçlı kıyafet ve aksesuvarlar kullanılmalı ve bol su içilmelidir.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 18:40
  1. soğuk hava
  2. akciğer sağlığı
  3. koah

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