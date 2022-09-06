2022-2023 eğitim öğretim yılı başlamadan önce dar gelirli vatandaşlar okul desteği konusunda devletin hangi yardımları verdiğini araştırıyor. Aileler nereden nasıl kırtasiye yardımı alabileceklerini araştırıyor. Peki, kime ne kadar kırtasiye yardımı veriliyor?

Kırtasiye yardımı nereden nasıl alınır? Kimlere kırtasiye yardımı veriliyor?

5 Eylül Pazartesi günü kabine toplantısı gerçekleşti. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, dar gelirli vatandaşlara eğitim desteği verileceğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “2022-2023 eğitim öğretimle ilgili hazırlıklarını yürüten ihtiyaç sahibi ailelerimize, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarımıza ilave kaynak aktarımı yaptık. İhtiyaç sahibi ailelerimizin ilçelerindeki vakıflara başvurmaları gerekiyor” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı eğitim desteği nasıl alınır?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dar gelirli vatandaşlara pek çok destek ödemesi yapıyor. Bunlardan biri de eğitim materyal desteğidir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları tarafından ilk ve ortaöğretim okullarına devam eden 3294 sayılı Kanun kapsamında bulunan öğrencilerin ortaöğretim ve yükseköğrenim sınavlarına hazırlık materyallerinin sağlanabilmesi gibi diğer eğitim ihtiyaçlarına yönelik destekler verilmektedir.

Materyal desteği ihtiyaca göre belirlenmekte ve her eğitim öğretim yılının başında destek sağlanmaktadır.

Eğitim materyal desteği için ilinizde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’na başvuruda bulunabilirsiniz.

SGK kırtasiye yardımı kimler alabilir?

SGK belirli şartları taşıyan ailelere eğitim öğretim desteği sağlıyor.

Eğitim ve öğretim yardımı, öğrenimi devam eden;

Vazife veya harp malullüğü aylığı alanların,

2330 sayılı Kanun (İç güvenlik asayiş kapsamında olanlar) ve 3713 (terör kapsamında olanlar) sayılı Kanunlar kapsamında gerçekleşen olaylar nedeniyle aylık ödenen erbaş ve erlerin,

2330 sayılı Kanun uyarınca aylık bağlanan güvenlik korucusu ve sivillerin,

Vazife veya harp malûlü olduğuna karar verilenlerden aylık bağlanmaksızın sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam edenler ile vazife malullüğü aylıkları göreve girmeleri nedeniyle kesilenlerin (iştirakçi-tütün),

Terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı olanlardan bu faaliyetlerinden dolayı hayatını kaybeden, yaralanan veya engelli hâle gelen sivil şehit/gaziler kendilerine ve çocuklarına ödenmektedir.

Eğitim ve Öğretim yardımı ödemeleri yılda bir defa olmak üzere, başvuru şartı aranmaksızın 1 Eylül-31 Aralık tarihleri arasında YÖK ve MEB sistemlerinden öğrenim durumu ve seviyesi tespit edilen hak sahiplerine toptan ödenir. Bununla birlikte, YÖK ve MEB sisteminden öğrenim durumu tespit edilemeyenlerin ilgili eğitim-öğretim yılı içerisinde talep etmeleri halinde eğitim ve öğretim yardımları aynı öğretim yılı için ödenir. İlgililer bu taleplerini e-Devlet üzerinden “Eğitim Öğretim Yardımı Talebi” bölümünü tıklayarak da gerçekleştirebilirler.