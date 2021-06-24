Kırtasiye desteğine ne zaman başlıyor?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgını sebebiyle esnafa maddi yardım desteği yapılacağının müjdesini verdi. Cumhurbaşkanının yaptığı açıklama sonrasında maddi destekten yararlanmak isteyen vatandaşlar, yardımın kimlere verileceğini araştırıyor. Peki, Kırtasiye desteğine ne zaman başlıyor?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, 'Kırtasiyeci Esnafı Destek' programından Adana, Ankara, Bursa, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Mersin, Ordu ve Şanlıurfa'da faaliyet gösteren 1200 kırtasiyecinin yararlanabileceğini belirtti. Bakanın açıklamasından sonra, kırtasiye desteğinden yararlanmak isteyen kırtasiye sahipleri, desteğin ne zaman verileceğini merak etmeye başladı. İşte merak edilen haberin detayları…
Kırtasiye desteğine ne zaman başlıyor?
Esnaflara yönelik yardım desteği olan kırtasiye desteği 5 bin TL olacak. Kırtasiye desteğine başvurmak isteyenler, https://forms.ailevecalisma.gov.tr/uigm/form/ sitesi üzerindeki formu doldurarak başvuruda bulunabilirler.