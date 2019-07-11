0553 313 94 23

Kırşehirli hekim, vücutta eriyebilen biyokompozit vida tasarladı

Kırşehirli hekim Dr.

11 Temmuz 2019 Perşembe 12:31
Kırşehirli hekim, vücutta eriyebilen biyokompozit vida tasarladı

Kırşehirli hekim Dr. Öğretim Görevlisi Çağdaş Basat, vücutta eriyebilen vida tasarladı.


Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Dr. Öğr. Üyesi Çağdaş Basat, biyokompozit malzemeden faydalanılan vida sayesinde kırık, kıkırdak lezyonları ve çapraz bağ rahatsızlıklarının tedavisinde etkili sonuç alıyor. Kemik dokusunu taklit ederek vücutta kaybolabilen ürün ileomuz, diz ve bilekteki sorunların giderilmesinde yararlanılan titanyum içerikli malzemelere etkili bir alternatif sunuyor. Dr. Öğr. Üyesi Basat yaptığı açıklamada, “Yaklaşık 3 yıldır Hacettepe Teknokent’te BMT-BAPS bünyesinde mühendislerin de yer aldığı büyük bir ekiple birlikte, biyokompozit özellikteki ürünlerin tasarım ve üretimleri üzerine çalışmaktayız. Ürünleri, İntas vidası, ankorlar (pentas, basat, bankas), smart pin, bappin, kondrod, olarak sıralayabiliriz. Bu malzemelerin en temel özelliği vücutta eriyebiliyor olmalarıdır. Bir başka ifadeyle, bu malzemelerin uygulandığı yer, kemik bölgesiyse, malzeme kemiğe dönüşerek vücuda adapte olmaktadır" dedi.


Ürünlerin ortopedi alanında, özellikle açık ve kapalı omuz, diz, ayak bileği, dirsek gibi eklemleri ilgilendiren bağ ve kıkırdak yaralanmalarında kullanılması planlanıyor. Konuyla ilgili İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Ali Bulut ise Türk Mühendisleri tarafından yüzde yüz yerli olarak üretilen biyokompozit vidanın ortopedik ameliyatlarda çok kullanışlı ve faydalı bir ürün olacağına inandığını belirtti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 12:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bebeklerin tırnakları nasıl kesilir?
    1. Bebeklerin tırnakları nasıl kesilir?
    2. Galatasaray'dan sürpriz ön libero..
    3. Diyetisyen Öten: “Sağlıklı..
    4. TÜBA çalıştay ve paneli sona erdi
    5. Sinema keyfi “Organize İşler”le başladı
    6. İngiliz Müsteşar Eskişehir’de..
    7. İzmir’in 26 mahallesinde muhtarlıklara..
    8. Samandağ’da budanmış ağaç dalları..
    9. Başkan Esen’den hayvancılığa destek..
    10. Nazara karşı yumurta kabuğuyla önlem
    11. 47. Uluslararası Yaşar Doğu Güreş..
    12. Isparta’da FETÖ’nün hücre evlerine..
    13. İki Çek turiste karavanları mezar oldu
    14. Bomba iddia! Quaresma, Premier Lig..
    15. Terzi Göletine 4 bin sazan yavrusu..
    16. Başkan Muhittin Böcek,Ümit Uysal’la..
    17. Muhalif Kürtleri ikna çabası! Fransa,..
    18. Türkiye’de bu ismi bir tek o taşıyor!
    19. Kamyonetten düşen sunta yayanın..
    20. Dünya Su Sporları Şampiyonası başlıyor
    21. Ankara’da Etlik Zübeyde Hanım Kadın..
    22. Galatasaray taraftarından protesto
    23. Suriyeli mültecilerden resim sergisi
    24. Kızılay’a ağaç takviyesi
    25. "Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim..
    26. Malatya’dan milli takıma sporcu
    27. Linç edilmek istenilen tacizci..
    28. 2019'da 64 sözde üst düzey terörist..
    29. İzmir Tire 529 konutları ne zaman..
    30. Vali Memiş, TİM Başkanı Gülle’ye..
    Mehmet Şimşek'in bomba yeni parti hamlesi ortaya çıktı!
    Mehmet Şimşek'in bomba yeni parti hamlesi ortaya çıktı!
    Ahmet Davutoğlu'nun parti kurması halinde alacağı oyu açıkladı
    Ahmet Davutoğlu'nun parti kurması halinde alacağı oyu açıkladı
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma

    Günün Karikatürü

    11 Temmuz 2019
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Emekli Tümgeneral açıkladı: ABD S-400’leri engelleyemedi, şimdi havadan izleyecek!
    Emekli Tümgeneral açıkladı: ABD S-400’leri engelleyemedi, şimdi havadan izleyecek!