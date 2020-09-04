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Aktüel Kırşehir'de oyuncak dükkanında 2 ton 290 kilogram kaçak tütün bulundu
Aktüel

Kırşehir'de oyuncak dükkanında 2 ton 290 kilogram kaçak tütün bulundu

Yeniakit Publisher
2020-09-04 14:56:10 -
Kırşehir'de oyuncak dükkanında 2 ton 290 kilogram kaçak tütün bulundu

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, bir oyuncak dükkanında 2 ton 290 kilogram kaçak tütün ve imalatta kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde kaçak tütün imalatı yapıldığı ihbarı üzerine bir oyuncak dükkanı ve deposuna operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, 1 ton 850 kilogram kıyılmış tütün, 440 kilogram paketlenmiş tütün, 130 bin boş makaron, tütün kurutma makinesi, pres makinesi, tütün ayrıştırmada kullanılan 3 elek, kürek, 600 paket nargile tütünü, 180 elektronik nargile, 33 doldurulmaya hazır tütün paketi, 28 makaron paketi, tütün konulan 16 bin 530 kilitli poşet ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan F.C, T.S. ve S.Ç, emniyete götürüldü.

Oyuncak dükkanındaki tütünün, kentte tek seferde ele geçirilen en yüksek kaçak tütün miktarı olduğu belirtildi.

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