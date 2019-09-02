Kırşehir'de otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı Kırşehir'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucunda aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Kırşehir-Kayseri kara yolununİnanç köyü kavşağında, Ercan Çetin idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, sürücünün yanı sıra otomobilde bulunan aynı aileden Hacı, Ahmet, Ayşe ve Özlem Çetin yaralandı. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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