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Kırşehir'de otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

Kırşehir'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucunda aynı aileden 5 kişi yaralandı.

02 Eylül 2019 Pazartesi 13:28
Kırşehir'de otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

Kırşehir-Kayseri kara yolununİnanç köyü kavşağında, Ercan Çetin idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, sürücünün yanı sıra otomobilde bulunan aynı aileden Hacı, Ahmet, Ayşe ve Özlem Çetin yaralandı.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 13:28
  1. Kırşehir
  2. Kırşehir-Kayseri kara yolu
  3. İnanç köyü kavşağı
  4. Sağlık ekipleri
  5. Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi

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