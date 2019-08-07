Kırşehir'de otomobil devrildi: 7 yaralı Kırşehir'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucunda 2'si çocuk olmak üzere 7 kişi yaralandı.

Kırşehir'den Kırıkkale istikametine giden Ramazan Uygul idaresindeki otomobil, Hamit köyü kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile Hasan (7), Zehra (5), Azize ve Servet Uygul, Burhanettin ve Yağmur Aktunç yaralandı. Akpınar Devlet Hastanesi ile Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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