Kırşehir'de otomobil devrildi: 7 yaralı
Kırşehir'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucunda 2'si çocuk olmak üzere 7 kişi yaralandı.07 Ağustos 2019 Çarşamba 17:57
Kırşehir'den Kırıkkale istikametine giden Ramazan Uygul idaresindeki otomobil, Hamit köyü kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile Hasan (7), Zehra (5), Azize ve Servet Uygul, Burhanettin ve Yağmur Aktunç yaralandı.
Akpınar Devlet Hastanesi ile Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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