Kırşehir'de Kovid-19 salgınına rağmen 24 branşta spor okulu etkinlikleri sürüyor

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen tedbirler eşliğinde 24 branşta spor okulu faaliyetleri devam ediyor.

Okçuluktan, tekvandoya, basketboldan atletizme kadar 24 farklı branştaki spor okullarına yaz tatilindeki her yaştan çocuklar ve gençler katılıyor.

Kırşehir Gençlik ve Spor Müdürü Numan Şahin, AA muhabirine, Gençlik ve Spor Bakanlığının talimatları doğrultusunda pandemi sürecindeki tedbirleri de uygulayarak il spor merkezleri ve spor okullarını açık tutmaya gayret ettiklerini söyledi.

Mümkün olduğunca açık alanları tercih ettiklerini belirten Şahin, mesafeleri koruyarak Ahi Stadyumu, Aşıkpaşa ve Kırşehir Spor Salonları, yüzme havuzu ve farklı kurumlardaki sahalarda 24 farklı branştaki faaliyetleri sürdürdüklerini ifade etti.

Okçuluk, tekvando, güreş, basketbol, voleybol atletizm gibi bir dizi spor etkinliğine gençler ve çocukların da ilgi gösterdiğini vurgulayan Şahin, "Maske ve mesafe tedbirleri uyguluyoruz. Önemli olan tedbirleri alarak hayatımızı kontrollü sosyal hayat döneminde de devam ettirebilmek." dedi.

Bakanlığın 5-11 yaş arasındaki çocuklar başta olmak üzere 18 yaş altındaki tüm çocukların spor yapmasını çok önemsediğini vurgulayan Şahin, şöyle devam etti:

"Pandemi tedbirleri ile yıl boyunca da spor çalışmalarının devam etmesini hedefliyoruz. Bakanlığımızın öngördüğü tedbirleri uygulayarak gençlerin spor yapmasını istiyoruz. Çocukların yanı sıra, velilerin birlikte katıldıkları çeşitli seanslar da uygulanacak. Baba-çocuk, anne-çocuk seansları olacak."







