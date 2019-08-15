Kırşehir'de iki aile arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var
Çiçekdağı ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.15 Ağustos 2019 Perşembe 10:37
Cüneyt D. (25) ve Gökhan D. (18), Neşet K'nin (51) Fatih Mahallesi'ndeki evine gitti.
Burada çıkan kavgada, Neşet K'nin oğlu A.K. (16) tabanca ile ateş etti.
A.K'nin silahından çıkan mermilerin isabet ettiği babası Neşet K, ağabeyi Hakan K. (26) ile Cüneyt D. ve Göhkan D. yaralandı.
Yerköy Devlet Hastanesi ve Yozgat Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan Neşet K. kurtarılamadı.
A.K, gözaltına alındı.
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