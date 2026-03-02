  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Katar’dan flaş İran açıklaması: Bedel ödemeli CHP'liler yine şaşırtmadı! İran'da 'beyaz' darbe çağrısı Tüm dünya İsrail ve İran’a odaklanmışken… Rusya'da geceyi aydınlatan saldırı: Yakıt terminalini yok ettiler Olası Üçüncü Dünya Savaşı'nda en korunaklı ülkeler! Listede Türkiye var mı? İsrail "yeni İran Türkiye' deyince Amerikalılar ayağa kalktı! Amerikalılardan İsrail’e karşı Türk bayraklı paylaşımlar! İntihara kalkıştı, 132 yıl hapsi istendi Siyonist Sözcü TV’den İsrail güzellemesi! Siyonist Sözcü’sü kapatılsın! Deniz Zeyrek bile Hakan Fidan'ı övmek zorunda kaldı: İran neden Türkiye’ye saldırmadı? Beş büyükşehrin ulaşımında kapasitesi artıyor! Yeni projeler de yolda Hayber füzeleri vurdu: İsrail’in stratejik noktaları alevler içinde!
Yerel Kırşehir'de 19 yaşındaki gencin hazin sonu! Bir haftalık yaşam savaşını kaybetti
Yerel

Kırşehir'de 19 yaşındaki gencin hazin sonu! Bir haftalık yaşam savaşını kaybetti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kırşehir'de 19 yaşındaki gencin hazin sonu! Bir haftalık yaşam savaşını kaybetti

Kırşehir kent merkezinde geçtiğimiz hafta gece saatlerinde meydana gelen feci trafik kazasından acı haber geldi. Güneykent yolu üzerinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden 19 yaşındaki S.G.'nin idaresindeki otomobil, yoldan çıkarak takla attı.

Kırşehir'de meydana gelen trafik kazasında yaralanan 19 yaşındaki sürücü 1 haftalık yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza gece saatlerinde kent merkezi Güneykent yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak takla attı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan S.G. (19), itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan genç sürücü, doktorların bir haftalık yoğun bakım müdahalesine rağmen kurtarılamadı. S.G'nin cenazesi, Ali Çam Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Bağbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Patenle düşme iş kazası mıdır?
Patenle düşme iş kazası mıdır?

Aktüel

Patenle düşme iş kazası mıdır?

İftar vakti feci kaza! SUV araç ok gibi saplandı: 1 ölü
İftar vakti feci kaza! SUV araç ok gibi saplandı: 1 ölü

Yerel

İftar vakti feci kaza! SUV araç ok gibi saplandı: 1 ölü

Kağıthane'de feci kaza: 4 metreden aşağı düştü!
Kağıthane'de feci kaza: 4 metreden aşağı düştü!

Yerel

Kağıthane'de feci kaza: 4 metreden aşağı düştü!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İran’dan ABD üslerine füze yağmuru! 200 Amerikan askeri etkisiz hale getirildi
Gündem

İran’dan ABD üslerine füze yağmuru! 200 Amerikan askeri etkisiz hale getirildi

İran Devrim Muhafızları Ordusu, terör devleti İsrail ve suç ortağı ABD'nin saldırılarına misilleme olarak bölgedeki Amerikan üslerini füze y..
Kuzey Kore’den ABD ve şer ittifakına tokat gibi cevap! Mazlumların yanında duran Pyongyang’dan "gangster" çıkışı
Gündem

Kuzey Kore’den ABD ve şer ittifakına tokat gibi cevap! Mazlumların yanında duran Pyongyang’dan "gangster" çıkışı

Zalim ABD ve terör şebekesi İsrail’in İran’a yönelik kalleş saldırılarına dünyadan tepkiler çığ gibi büyürken, en sert duruşlardan biri Kuze..
Hani hava üstünlüğü sağlanmıştı? Başkentte savaş uçakları devriye attı
Dünya

Hani hava üstünlüğü sağlanmıştı? Başkentte savaş uçakları devriye attı

Dünyanın en büyük terör örgütü İsrail, Tahran’da hava üstünlüğünün sağlandığını ileri sürmüştü. Ancak Tahran’dan gelen son görüntülerde İran..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23