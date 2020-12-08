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Aktüel Kırşehir Valisi İbrahim Akın AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Kırşehir Valisi İbrahim Akın AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-08 14:49:12 -
Kırşehir Valisi İbrahim Akın AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf seçti.

Akın, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışından çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Vali Akın, yaşam kategorisinde Mehmet Kumcağız'ın "Sınıfın yeni öğrencisi Fındık", haber kategorisinde Abdullah Coşkun'un "Koronavirüs ile zorlu mücadele", spor kategorisinde ise Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" fotoğraflarına oy verdi.

Yarışmaya katılan fotoğrafların hepsinin birbirinden anlamlı ve güzel olduğunu vurgulayan Akın, "Anadolu Ajansının 2020 yılı fotoğraf oylamasına katılarak oyumuzu kullandık. Yaşam, spor ve haber dalındaki değerlendirmelerimde beğendimiz fotoğrafları çektik. Bu fotoğrafların çekimini yapan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Kendimce anlamlı bulduğum fotoğrafları seçmeye çalıştım. Her birinin kendi içinde kıymeti ve anlamı var." ifadelerini kullandı.

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