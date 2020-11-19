  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kırşehir Valisi Akın, 60 milyonuncu çipli kimlik kartını sahibine verdi
Aktüel

Kırşehir Valisi Akın, 60 milyonuncu çipli kimlik kartını sahibine verdi

Yeniakit Publisher
2020-11-19 11:46:46 -
Kırşehir Valisi Akın, 60 milyonuncu çipli kimlik kartını sahibine verdi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Türkiye'deki 60 milyonuncu çipli kimlik kartını Dulkadirli köyünden Musa Güzel'e teslim etti.

Kartın takdimi için Kırşehir Valiliğinde düzenlenen törende konuşan Akın, ilde 2017 yılından itibaren 176 bin çipli kimlik kartının sahiplerine verildiğini söyledi.

Akçakent Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünden başvuru yapan Musa Güzel'in başvurusunun, inceleme sonucunda Türkiye genelinde 60 milyonuncu çipli kimlik kartı olduğunun belirlendiğini ifade eden Akın, şöyle konuştu:

"Bu kartların en önemli özelliği kolay taşınabilir, dayanıklı ve güvenilir olmasıdır. Çünkü bu kimlik kartlarının kopyalanması mümkün değildir. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından dağıtımına devam edilen çipli kimlik kartlarından 60 milyonuncusunun sahibi, Dulkadirli köyümüzden Musa Güzel kardeşimiz oldu. Akçakent ilçemizden başvurusunu gerçekleştirmiş. Yapılan incelemede bunun 60 milyonuncu başvuru olduğunun tespit edilmesi üzerine bunun bir hatırası olarak kimlik kartını sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun selamlarıyla birlikte takdim ediyoruz."

Vali Akın, konuşmasının ardından kimlik kartını Musa Güzel'e takdim etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan çalkalanıyor! İstifa kararını açıkladı
Dünya

Ermenistan çalkalanıyor! İstifa kararını açıkladı

Ermeni Savunma Bakanlığı Askeri Gözetim Servisi Başkanı General Movses Hakobyan görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Fransa’dan yola çıktı! Türkiye'ye ulaştı
Dünya

Fransa’dan yola çıktı! Türkiye'ye ulaştı

Fransa'nın Fos-sur-Mer Limanı'ndan yola çıkan "Tessala" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi Türkiye'ye ulaştı.
Ahmet Hakan Ali Babacan’ı bombaladı! ‘Eğer bunları deseydi…’
Siyaset

Ahmet Hakan Ali Babacan’ı bombaladı! ‘Eğer bunları deseydi…’

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Gezi davasında şikayetçi olmadığını savcının bütün bakanları mağdur olarak yazdığını söylemesi yan..
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay