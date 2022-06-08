Mahalle muhtarlarıyla, vatandaşlarla bir araya geldi. İlçe ziyaretlerinde vatandaşlarla bir araya gelirken yatırımları da yerinde incelediklerini belirten Altay, şöyle konuştu: “Kırsaldaki en önemli önceliğimiz vatandaşımızın gelirini arttırmak. Onun için tarımsal destekler konusunda çok önemli çalışmalar yürütüyoruz. Derebucak’ta da özellikle fasulye ve çilek konusunda verdiğimiz destekten sonra burada bir pazar oluştu. Bir çilek bahçesinde de hasada eşlik ettik. Vatandaşlarımızın kazancının arttırılmasıyla ilgili Büyükşehir Belediyesi olarak tarımsal destekler vermeye devam edeceğiz. Gösterilen ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah mahallelerimizin altyapılarını tamamlıyoruz. Sosyal hayata dair de önemli projeler gerçekleştiriyoruz ve kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın gelirini arttırma önceliğiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz.”

Altay, ayrıca yakın zamanda turizme kazandırılması planlanan Derebucak Barajı’nda da incelemelerde bulundu.