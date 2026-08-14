  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ortadoğu'da kritik askeri temas! Suudi Arabistan ile Irak masaya oturdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör meselesini kalıcı biçimde çözeceğiz! Kraliyet donanmasında ALARM! Çin İngiliz donanmasına sızdı! Bakan Gürlek'ten Alihan Kuriş açıklaması! Irak ne yapmak istiyor? Filistin Konvoyu’na hâlâ izin vermedi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti Adalet Bakanı Gürlek'ten Trabzon'da tarihi mesajlar! Terörsüz Türkiye vurgusu damga vurdu! İmamoğlu CHP’yi satın almaya kalktı! Can Ataklı Yeni Parti tabanına seslendi: Siz beyninizi yemişsiniz, zavallısınız.” Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında 49 şüpheliden 33’ü yakalandı Aydın Menderes, ölümünden 10 gün önce Gül’ü aradı “Abdullah, beni öldürecekler!”
Kadın - Aile Kirpikleri 3 günde doğal olarak uzatan ve gürleştiren kür: Siz uygulayın! Biz o listeyi paylaştık 
Kadın - Aile

Kirpikleri 3 günde doğal olarak uzatan ve gürleştiren kür: Siz uygulayın! Biz o listeyi paylaştık 

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Kirpikleri 3 günde doğal olarak uzatan ve gürleştiren kür: Siz uygulayın! Biz o listeyi paylaştık 

Kirpikler kadınlar için güzelliklerini ön plana çıkarma konusunda birçok şeyden önemlidir. Çünkü bir kadında ilk dikkat çeken bölge genellikle gözlerdir. İşte adımlar, 3 gün içinde daha hazırlanıyor. bu yazımızda kirpikleri doğal ve kalıcı şekilde gürleştirmenize yardımcı olacak detayları paylaştık.

Kirpikler kadınlar için güzelliklerini ön plana çıkarma konusunda birçok şeyden önemlidir. Çünkü bir kadında ilk dikkat çeken bölge genellikle gözlerdir. Kirpiklerin kalın ve uzun olması gözlerin daha belirgin görünmesini sağlar. Kirpikleri doğal olmayan şekilde kalın ve uzun göstermek için maskara kullanılıyor olsa da, her seferinde kirpiklere maskara uygulamak için zaman ve para harcamak gerekiyor. Üstelik çoğu zaman kirpiklerin kalınlığı ve uzunluğu istenildiği gibi de olmuyor. Ancak merak etmeyin, bu yazımızda kirpikleri doğal ve kalıcı şekilde gürleştirmenize yardımcı olacak bir tarif paylaştık. 

İşte doğal yolla kirpikleri kalınlaştıran kür;

Kirpikleri Gürleştirmek İçin Kastor Yağı (Hint Yağı)

Kastor yağı kirpiklerin uzamasına ve kalınlaşmasına yardımcı olan besleyici yağ asitleri içerir. Bu yağ ayrıca saç foliküllerini de besler.

Kirpikleri Uzatan ve Kalınlaştıran Kür

Malzemeler:

1-2 damla kastor yağı (Hint yağı)
1 damla taşıyıcı yağ (Bunlardan herhangi birisi olabilir; lavanta yağı, tespih ağacı yağı, kuşburnu yağı, biberiye yağı, çay ağacı yağı, üzüm çekirdeği yağı)
Temiz bir maskara çubuğu ya da kulak temizleme çubuğu
Hazırlama ve Uygulama:

Kastor yağı ile seçtiğiniz diğer yağı karıştırın.
Kirpiklerinize dikkatlice uygulayın.
Gece boyunca bekletin.
Uygulamayı her gece yapın ve 3 gün içinde daha uzun, kalın ve gür kirpiklere sahip olun.
NOT: Aynı yöntem ile zeytinyağı, badem yağı, argan yağı, hindistan cevizi yağı veya jojoba yağı gibi bir taşıyıcı yağ da kullanabilirsiniz.

Dünyanın en zengin magnezyum kaynağı oymuş: Deneyen bundan vazgeçmiyor
Dünyanın en zengin magnezyum kaynağı oymuş: Deneyen bundan vazgeçmiyor

Kadın - Aile

Dünyanın en zengin magnezyum kaynağı oymuş: Deneyen bundan vazgeçmiyor

Tarçın kaç kalori? Hoş kokusuna talep yağıyor
Tarçın kaç kalori? Hoş kokusuna talep yağıyor

Kadın - Aile

Tarçın kaç kalori? Hoş kokusuna talep yağıyor

Besleyici bal maskeleri cilt tipine göre yapın
Besleyici bal maskeleri cilt tipine göre yapın

Kadın - Aile

Besleyici bal maskeleri cilt tipine göre yapın

Arap kurabiye: Böyle yapıp servis edin
Arap kurabiye: Böyle yapıp servis edin

Kadın - Aile

Arap kurabiye: Böyle yapıp servis edin

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23