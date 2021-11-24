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Kadın - Aile Kirpik uzatma ve gürleştirme yöntemleri
Kadın - Aile

Kirpik uzatma ve gürleştirme yöntemleri

Evde kolayca yapabileceğiniz kaş ve kirpik uzatma yöntemleri...

Yeniakit Publisher
2021-11-24 09:54:00 - 2021-11-24 10:01:37
Kirpik uzatma ve gürleştirme yöntemleri

Daha gür kaş ve kirpiklere sahip olabilirsiniz. Tek yapmanız gereken evinizde bulunan malzemeleri kullanmak.  

Bir kirpik fırçası veya tarak kullanarak kirpiklerinizi günde iki kez fırçalayın. Kirpik fırçanız yoksa temiz bir maskara fırçası da kullanabilirsiniz. Fırçaya birkaç damla E vitamini yağı ekleyin veya doğrudan kirpiklerinizin üzerine uygulayın. E vitamini yağı, kirpik dökülmesini önlemeye yardımcı olurken, günlük bakım yapmak kirpiklerinizi daha yumuşak ve kalın görünmesini sağlar.  

Kirpiklerinize zeytinyağı uygulayın. Zeytinyağı yaygın olarak saçları güçlendirmek ve saç uzamasını teşvik etmek için kullanılır. Bir pamuğa birkaç damla zeytinyağı dökün ve kirpiklerinizin üzerine sürün. Beş dakika bekletip ılık su ile durulayın. Bunu dört hafta boyunca veya istenen sonuç elde edilene kadar yapın.  

Kirpik uzatan yağlar hangileridir? 

Birçok doğal yağ içerisinde kıl köklerini besleyen yağ asitleri ve vitaminler bulundurur. Bu yağlarla kirpiklerine bakım yaptığında kökler güçlenir. Bu sayede kirpikler de gürleşir ve uzar. 

Bir pamuklu çubuk ya da eski bir maskara fırçası yardımıyla her gece yatmadan kirpiklerine jojoba yağı sürebilirsiniz. Kıl köklerini besleyici etkisiyle bilinen jojoba yağı, kirpiklerin uzaması için gerekli bileşenleri köklere sunar ve kirpiklerin tellerini sararak güçlendirir.

Bol miktarda vitamin içeren tatlı badem yağı, kirpikleri gürleştirir ve hızla uzatır. Her gece bir miktar badem yağı sürerek uyuduğunda kısa zaman içerisinde farkı görebilirsin.

Hindistan cevizi yağı kirpikleri sarar ve güçlendirir. Böylece dökülmesini önler ve daha hızlı uzamasını sağlar. Bu yağı da tüm gece kirpiklerinde bekletebilirsin.

Kuşburnu yağı kirpikleri nemlendirir ve yumuşatır. Kırılarak dökülmelerini önler. Böylece daha gür ve dolgun kirpiklere sahip olmanı sağlar.

Hint yağının da kirpikleri uzatan bir etkisi var. Bu yağı dilersen tek başına sürebilir, istersen de biraz zeytinyağı ile karıştırarak kirpiklerine uygulayabilirsin. Uygulama için pamuklu çubuk ya da temiz bir maskara fırçası kullanabilirsin. 

 

 

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