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Yaşam Kırmızıya dönen iller hangileri! Hangi iller kırmızı oldu?
Yaşam

Kırmızıya dönen iller hangileri! Hangi iller kırmızı oldu?

Hangi iller çok yüksek riskli oldu? Koronavirüs salgınında yerinde kara dönemi 1 Mart’ta başladı. İllerin risk durumu renklerle ifade edilmeye başlandı. Yüksek riskli iller turuncu, çok yüksek riskli iller ise kırmızı renk ile belirtiliyor. Son dönemdeki vaka artışları sebebiyle turuncudan kırmızıya dönen pek çok il oldu. Peki, hangi iller turuncudan kırmızıya geçti? Hangi iller kırmızı güncel?

Yeniakit Publisher
2021-03-15 10:16:00 -
Kırmızıya dönen iller hangileri! Hangi iller kırmızı oldu?

Koronavirüs salgınında bir yılı geride bıraktık. Aşılama çalışmaları sürerken rehavet ve mutasyonlar sebebiyle vaka artışları da yaşanıyor. Bu sebeple ülkemizde yerinde karar dönemi uygulanıyor. Böylelikle illerdeki risk durumuna göre yasaklar uygulanıyor. Son günlerdeki vaka artışı sebebiyle hangi illerin yüksek riskli gruptan çok yüksek riskli duruma geçtiği merak ediliyor. Peki, hangi iller kırmızıya döndü?

Kırmızıya dönen iller hangileri! Hangi iller kırmızı oldu?

27 Şubat-5 Mart verilerine bakıldığında 1 Mart’ta açıklanan risk haritasının güncellenmesi bekleniyor. Vaka sayılarına bakıldığından Kırklareli, Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Çanakkale, Mersin, Kilis ve Artvin’in turuncudan kırmızıya geçmesi bekleniyor.

Güncel risk haritası 15 Mart Pazartesi günü yapılacak kabine toplantısının ardından ilan edilecek.

Yüksek riskli illerde hafta sonu kısıtlaması ile 65 yaş üstü ve 20 yaş altı yasakları sürüyor. Bu kısıtlamalar çok yüksek riskli illerde de mevcut.

Yüksek riskli illerde yeme-içme mekanları 07.00-19.00 saatlerinde müşteri kabul ediyor. Ancak çok yüksek riskli illerde yeme-içme işletmeleri paket servis ve gel-al hizmeti sunuyor. Şayet turuncudan kırmızıya geçen iller olursa söz konusu şehirlerde kafeler, restoranlar, lokantalar vs yeniden müşteri alımına kapatılacak.

1 Mart 2021 verilerine göre illerin risk durumu şöyle:

Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller

Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van

Orta Risk Grubunda Yer Alan İller

Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat

Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller

Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak

Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller

Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon

Hangi iller turuncu oldu? Turuncuya dönen iller
Hangi iller turuncu oldu? Turuncuya dönen iller

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