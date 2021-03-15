Koronavirüs salgınında bir yılı geride bıraktık. Aşılama çalışmaları sürerken rehavet ve mutasyonlar sebebiyle vaka artışları da yaşanıyor. Bu sebeple ülkemizde yerinde karar dönemi uygulanıyor. Böylelikle illerdeki risk durumuna göre yasaklar uygulanıyor. Son günlerdeki vaka artışı sebebiyle hangi illerin yüksek riskli gruptan çok yüksek riskli duruma geçtiği merak ediliyor. Peki, hangi iller kırmızıya döndü?

Kırmızıya dönen iller hangileri! Hangi iller kırmızı oldu?

27 Şubat-5 Mart verilerine bakıldığında 1 Mart’ta açıklanan risk haritasının güncellenmesi bekleniyor. Vaka sayılarına bakıldığından Kırklareli, Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Çanakkale, Mersin, Kilis ve Artvin’in turuncudan kırmızıya geçmesi bekleniyor.

Güncel risk haritası 15 Mart Pazartesi günü yapılacak kabine toplantısının ardından ilan edilecek.

Yüksek riskli illerde hafta sonu kısıtlaması ile 65 yaş üstü ve 20 yaş altı yasakları sürüyor. Bu kısıtlamalar çok yüksek riskli illerde de mevcut.

Yüksek riskli illerde yeme-içme mekanları 07.00-19.00 saatlerinde müşteri kabul ediyor. Ancak çok yüksek riskli illerde yeme-içme işletmeleri paket servis ve gel-al hizmeti sunuyor. Şayet turuncudan kırmızıya geçen iller olursa söz konusu şehirlerde kafeler, restoranlar, lokantalar vs yeniden müşteri alımına kapatılacak.

1 Mart 2021 verilerine göre illerin risk durumu şöyle:

Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller

Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van

Orta Risk Grubunda Yer Alan İller

Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat

Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller

Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak

Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller

Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon