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Medya 'Kırmızı Oda' isimli rezil dizide yaprak dökümü! İki isim birden ayrıldı
Medya

'Kırmızı Oda' isimli rezil dizide yaprak dökümü! İki isim birden ayrıldı

Hasta-doktor ilişkisinin gizliliğini ihlal ettiği ve toplumda psiklolojik travma meydana getirecek olan konuların işlendği Kırmızı Oda dizisinde yaprak dökümü son sürat devam ediyor. Diziye son olarak iki isim birden veda etti.

Yeniakit Publisher
2021-03-28 11:38:00 -
'Kırmızı Oda' isimli rezil dizide yaprak dökümü! İki isim birden ayrıldı

Yurtdışından devşirdiği programlarla servetini katlayan Acun Ilıcalı’nın kanalı TV8’de ekranlara gelen Kırmızı Oda dizisi ile ilgili tartışmalar devam ederken dizide yaprak dökümleri de sürüyor.

İki isim diziden ayrıldı

Gerçek hayat hikayesinden uyarlanması ve hasta-doktor gizliliğinin maddi bir menfaatle gözler önüne serilmesi nedeniyle tartışmalarında odağı haline gelen skandal diziden iki isim birden ayrıldı.

Dizide “Piraye” rolünü oynayan Tülin Özen ile “Deniz”i oynayan Burak Sevinç dizi ile yollarını ayırdı.

Toplumdaq psikolojik etkisi olumsuz olan skandal dizi ile ilgili RTÜK başta olmak üzere yetkili kurumların ne gibi bir tedbir alacağı merak ediliyor.

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