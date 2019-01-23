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"Kırmızı Kedi fare avında!"

Duygu sömürücülüğü yapan Kırmızı Kedi Yayınevi, Atatürk’ün adını kullanarak son günlerin en büyük vurgununu, Yılmaz Özdil üzerinden yapmaya çalıştı. Seküler Kemalist camianın tanınmış isimlerinin kitaplarını yüksek fiyatlarla yayınlayan Kırmızı Kedi Yayınevi, ‘Mustafa Kemal’ üzerinden kurduğu sömürü sistemiyle kasasını dolduruyor.

23 Ocak 2019 Çarşamba 11:12
"Kırmızı Kedi fare avında!"

 yeniakit.com.tr  özel haber  

İslam’ın inanç esaslarını anlatan eserlerin satışını 'din istismarı' olarak niteleyen Kemalist kesim, söz konusu kendilerine gelince para kazanmak için her yolu mübah sayıyor.

'Atatürk tacirliği' yaparak Kemalistlerin duygularını sömürüp, ceplerini parayla dolduran tanınmış seküler yobazlara ise Kırmızı Kedi Yayınevi dayanak noktası oluyor.

'Atatürk'ü istismar ediyorlar

Son günlerde büyük tepki çeken Kırmızı Kedi Yayınevi'nin, Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil’in 'Mustafa Kemal' adlı kitabını allayıp pullayarak 'özel baskı' adı altında 2500 TL’ye satışa sunması Kemalistleri bile çileden çıkarmıştı. Yayınevinin duyurusunu yaptığı Özdil’in kitabının fahiş fiyatla satışına Kemalist kesimden bile sert tepki gelmişti. Okuyucular Kırmızı Kedi Yayınevi ve Yılmaz Özdil’i Atatürk’ü istismar etmekle suçladı.

"Kırmızı Kedi fare avında" yorumlarına neden oldu

Kemalist camiada tanınmış yazarların ve AK Parti muhalifi isimlerin hiçbir edebi değeri olmayan kitaplarını süsleyerek okuyuculara yutturmaya çalışan Kırmızı Kedi Yayınevi, Yılmaz Özdil’in skandal kitabının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hareketler savurarak tehdit eden Müjdat Gezen’in de yeni kitabını yayınladı. Yayınevinin Kemalistlerin cebini boşaltmak için 'Atatürk'ü kullanması sosyal medyada "Kırmızı Kedi fare avında" yorumlarına neden oldu.

Kemalistlerin yakasından düş artık Yılmaz! Fiyatı gören küplere bindi

Ne ara yazdın o kitabı Müjdat?

Müjdat Gezen, Metin Akpınar’la birlikte katıldıkları Halk TV’deki Uğur Dündar’ın sunduğu programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit etmiş ve 'Haddini bil' diyerek büyük bir küstahlığa imza atmıştı.

Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'dan Erdoğan'a küstah sözler

Gezen ve Akpınar skandal sözlerin ardından 'mağdur' rolüne bürünerek Kemalistlerin desteğini arkasına almayı başarmıştı. İkili savcılığa ifade verdikten sonra adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı. Kırmızı Kedi Yayınevi’nin yayınladığı Gezen’in 'Haddini bil' kitabının adının kaynağı ise Gezen’in Erdoğan’a hitaben söylediği ‘Haddini bil’ sözü.


Reklamını yaptı, kitabı yayınladı

Akpınar’la beraber imza attıkları skandalla birlikte tanıtımını yaparak istediğini elde eden Müjdat Gezen, olayın üzerinden çok kısa bir süre geçtikten sonra kitap hazırlayarak Kırmızı Kedi Yayınevi’nden piyasaya sürdü. Kendi oluşturduğu krizi ranta çeviren Gezen’in en büyük iş ortağı ise yine 'Atatürk tüccarı' Kırmızı Kedi Yayınevi oldu.

Diğer bir ‘Atatürk’ taciri

'Atatürk' tüccarları Mustafa Kemal’i ellerine geçen her fırsatta istismar etmenin yolunu buluyor. Mustafa Kemal’le benzemek için kırk takla atan ve Kemalistlerin hayran olduğu Göksal Kaya isimli şahıs da Mustafa Kemal’in sadece ismini değil, görüntüsünü de ranta çevirdi. Her Kemalist organizasyonda boy gösteren Kaya, yazdığı 'Atatürk' temalı kitaplarının da satışını gerçekleştiriyor.

Para kazanmanın kolay yolu: Duygu istismarı!

Müslümanların dininin öğrenmesini hiç bir zaman istemeyen laikçi Kemalist zihniyet, vesayet döneminde Kur’an Kursları gibi din eğitimi veren yerleri kapatmış, ezanı Türkçe okutup, camileri ahıra çevirerek Türk milletini İslam’ın özünden koparmaya çalışmıştı.

Kuran’ın okunmasının yasaklanmasının yanı sıra dini kitapların da satışı bizzat vesayet eliyle yasaklanmıştı. İslam’ı en iyi şekilde insanlara anlatmak için hazırlanan kitapları ‘din istismarı’ diyerek eleştiren ve yasak koyan Kemalist zihniyetin kendisi bizzat Mustafa Kemal’i kullanarak Kemalist kesimin duygularını istismar edip, duygu ticareti yapıyor.

yeniakit.com.tr

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 11:12
  1. Müjdat Gezen
  2. Yılmaz Özdil
  3. Mustafa Kemal
  4. Atatürk
  5. kitap
  6. Kırmızı Kedi Yayınevi
  7. Sözcü gazetesi
  8. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  9. Haddini bil
  10. Göksal Kaya
  11. Metin Akpınar
  12. Halk TV
  13. Kemalistler

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