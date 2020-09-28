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Gündem Kırmızı kategorideki PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Gündem

Kırmızı kategorideki PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından iki ayrı müjde verdi. Soylu, kırmızı kategoride aranan PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini ve HDP önünde kaçırılan çocukları için eylem yapan Diyarbakır annelerinin 18. kavuşmasının gerçekleşeceğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-09-28 18:58:00 -
Kırmızı kategorideki PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kırmızı kategoride aranan PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Süleyman Soylu'dan 2 müjde

Terör örgütü PKK’ya yönelik kararlı operasyonlar devam ediyor. Henüz Milli Savunma Bakanlığı’nın Kuzey Irak’ta 5 teröristin teslim olduğunu açıklamasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan da sevindiren iki haber geldi.

Kırmızı kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Süleyman Soylu terör örgütü PKK’ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda kırmızı kategoride aranan bir teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Diyarbakır annelerinin 18. kavuşması

Öte yandan Soylu, yaptığı paylaşımda bir müjde daha verdi. Soylu, HDP önünde kaçırılan çocukları için eylem yapan Diyarbakır anneleriyle ilgili de açıklama yaptı. Soylu, Diyarbakakır annelerinin 18. Kavuşmasının daha gerçekleşeceğini söyledi.

İşte o paylaşım:

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