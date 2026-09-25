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Dünya Lübnan'dan İran'a uyarı!
Dünya

Lübnan'dan İran'a uyarı!

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Lübnan'dan İran'a uyarı!

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, perşembe günü İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a ülkesinin bölgesel savaşların sahası olmak istemediğini söyledi.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, perşembe günü İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a ülkesinin bölgesel savaşların sahası olmak istemediğini söyledi.

Lübnan, özellikle son savaşın başlamasından bu yana İran'ı defalarca iç işlerine müdahale etmekle suçladı ve Tahran'ın ABD ile yürüttüğü görüşmelerde ülkeyi bir "pazarlık kozu" olarak kullandığını öne sürdü.

Selam'ın ofisinden yapılan açıklamada, başbakanın New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında Pezeşkiyan ile görüştüğü belirtildi.

Açıklamada Selam'ın, "Lübnan'ın güvenliği, istikrarı ve ekonomisi açısından ağır bir bedel ödediğini ve bölgesel çatışmaların sahası ya da başkaları arasında mesaj alışverişinin yapıldığı bir yer olmak istemediğini" vurguladığı bildirildi.

 

Selam, ülkesinin İran'la ilişkilerinde "yeni bir sayfa açmayı" umduğunu söyledi.

Selam, "her ülkenin egemenliğine ve bağımsızlığına karşılıklı saygı, birbirlerinin iç işlerine müdahale etmeme ve ortak çıkarlar temelinde sağlıklı bir devletten devlete ilişki kurulması" çağrısında bulundu.

Selam, önceliğin "İsrail'in Lübnan topraklarından tamamen çekilmesi ve saldırılarını durdurması ile Lübnan devletinin otoritesini ülkenin tamamına yayma yolunda ilerlemesi" olduğunu söyledi.

Hizbullah'a göndermede bulunan Selam, Lübnan'ın "silahların yalnızca devletin elinde bulunmasını" sağlaması gerektiğini belirtti.

Hizbullah şimdiye kadar silahlarını bırakmayı reddediyor.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn da geçen hafta AFP'ye verdiği röportajda ikili ilişkilerin "karşılıklı saygı ve birbirinin iç işlerine müdahale etmeme" esasına dayanması gerektiğini söylemişti.

Kaynak: Mepa News

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