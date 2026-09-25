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Dünya İsrail ordusu iki askerini yanlışlıkla cehenneme postaladı
Dünya

İsrail ordusu iki askerini yanlışlıkla cehenneme postaladı

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İsrail ordusu iki askerini yanlışlıkla cehenneme postaladı

İsrail işgali altındaki Gazze Şeridi'nde yaşanan patlamada iki askerin öldüğü bildirildi.

İsrail işgali altındaki Gazze Şeridi'nde yaşanan patlamada iki askerin öldüğü bildirildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde "kullandıkları küçük bir patlayıcı İHA'nın henüz bilinmeyen bir nedenle düşmesi ve infilak etmesi sonucu" iki yedek askerin öldüğünü açıkladı.

Ölen askerlerin, Har Halutz'dan 24 yaşındaki Başçavuş Nadav Kali ile Kudüs'ten 23 yaşındaki Başçavuş Ofek Moalem olduğu bildirildi.

Her iki asker de Kudüs Tugayı'na bağlı 7007. Tabur'da görev yapıyordu.

İsrail ordusunun ilk soruşturmasına göre iki asker, perşembe öğleden sonra Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ordunun oluşturduğu tampon bölge içerisindeki bir askeri mevziden, İbranice "yarasa" anlamına gelen "Atalef" adlı FPV İHA'ları kullanıyordu.

İlk İHA planlanan görevini yerine getirirken, ikinci İHA kalkış sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle askeri mevzinin içine düştü.

 

İlk incelemeye göre askerler birkaç dakika sonra düşen İHA'nın yanına giderek cihazı yerden aldı. İHA daha sonra patladı ve iki asker ağır şekilde yaralandı.

İki asker Askalan'daki Barzilai Hastanesi'ne kaldırıldı ancak burada öldükleri açıklandı.

Düşme ve patlamanın nedenine ilişkin soruşturma sürerken İsrail ordusu, patlayıcı yük taşıyabilen tüm küçük İHA'ların kullanımını geçici olarak durdurdu.

Bununla birlikte, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana açıkladığı resmi kayıplar 970'e yükselmiş oldu.

İsrail'in gerçek kayıplarının ise açıklanandan daha yüksek olduğu değerlendiriliyor.

İsrail ordusuyla birlikte çalışan paralı askerlerin ve özel güvenlik firmalarının kayıpları ise bilinmiyor.

Kaynak: Mepa News

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