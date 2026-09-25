Dursun Özbek’ten geri adım yok! Okan Buruk tartışmalarına son nokta

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta düzenlenen sponsorluk imza töreninde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk'un başarılı olduğunu söyleyen Özbek, "Okan hoca, Galatasaray’da yetişmiş, futbol oynamış, milli takıma seçilmiş, milli takımda başarılı bir dönem geçirmiş, yurt dışında oynamış çok değerli bir kardeşimiz. Bu dönemde Galatasaray’a antrenör olarak hizmet ediyor. Son derece de başarılı. Son 4 yılın şampiyonu, şimdi 5. şampiyonluğa koşuyoruz. Birlikteliğimiz çok güzel. Takıma sahip çıkan, futbolcuların sevdiği bir kişilik. Futbolcularımız genç arkadaşlar. Bunun içinde yerlisi, yabancısı var. Takım içinde bu beraberliği sağlayamadan başarılı olmak mümkün değil. Okan hoca da bunu geçtiğimiz 4 senede göstermiştir. En ufak bir sorun yok. Galatasaray başkanı olarak bütün taraftarlarıma, camiama şunu söylüyorum; Okan hoca çok başarılı. Galatasaray çok başarılı. Bu başarının bazıları tarafından nasıl değerlendirildiğinin yorumunu size bırakıyorum. Okan hoca ile 27. şampiyonluğa koşuyoruz. İnşallah bu sene bir rekora imza atacağız. Hiç kimse bu çıktığımız yoldan bizi çeviremez. Ben Galatasaray’a hizmet için buradayım. Okan da aynı anlayışla o da Galatasaray’a hizmet için burada. Her gün beraberiz, sorunlarımıza varsa beraber çözüyoruz. İnşallah bu sene de Okan hoca ile beraber 27. şampiyonluğumuzu, Türkiye'de üst üste 5. şampiyonluk rekorunu da beraber kıracağız" diye konuştu.