Dursun Özbek’ten geri adım yok! Okan Buruk tartışmalarına son nokta

Transfer dönemindeki yapılan eleştirilere de cevap veren Başkan Özbek, "Transfer yaptığınız dönemlerde bir futbolcu ile sözleşme yaparken, paranız var mı, yok mu önemli değil, genelde geleceğe imza attığınız için. Galatasaray’ın özellikle bu dönemde yaptığı en iyi işlerden biri finansal sürdürülebilirliği sağlamak. Onu da sağlamış durumdayız. Galatasaray’ın sporculara ödemelerinde sorun yoktur. Transfer döneminde teknik ekip, scout, yönetim kuruluyla bir araya geldik. Geçen seneki şampiyon takımı muhafaza etmek ana hedefimizdi. Bu kadroya takviye etmek üzere hangi mevkilere ihtiyacımız var, bunları tartıştık. Mayıs ayının 1’inde bunu tartıştık. Tespitlerimizi, planları yaptık. O dönemden itibaren çalışmalarımıza başladık. Her mevkiye alternatif oyuncuları sıraladık. Onlarla da görüşmeye başladık. Bunun yanında bu planlamayı yaparken, bizim bütçemiz ne? Burada yapacağımız harcamanın boyutlarını da bilelim ona göre bu transfer sezonunu geçirelim. Hedefteki bütün oyuncularla görüşmeler başlattık ve transfer sezonu bitene kadar da devam ettik. Galatasaray’ın nakit akışıyla ilgili problemi yok. Sezon başında gidip futbolcuları almadınız diyebilirsiniz. O dönemde de almaya çalıştık. Bu bütçe çerçevesinde transferi yapmamız lazım. Yönetim için en kolayı olan transfer sezonu başında ne istiyorsa verirsiniz, kadronuza katarsınız. Galatasaray yöneticisinin bütçesini de koruması lazım. Bazı oyuncuların transfer sezonun sonuna doğru gelmesi bu. Aynı oyuncuları transfer sezonu başında yapmakla transfer sezonu sonunda yapmak arasında 50 milyon Euro fark var. Kulüp bize emanetse, bu emanetin ne anlama geldiğini bilmemiz lazım. Galatasaray’ın lehine en mükemmel şekilde sonuçlandırmak zorundayız. Leao, Batrakov ve Deniz Gül'ün transferlerinden Galatasaray’ın kazançlı çıktığı miktar yaklaşık 50 milyon Euro. Biz her şeyi planladığımız için şekilde sonuçlandırdık. Şimdi yaptığımız transferlerin sahadaki performanslarına bakacağız. Galatasaray’ın bu seneki şampiyonluğuna hizmet edecek transferler yaptığımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.