5 ile eşzamanlı operasyon: TOKİ arsası süsü ile dolandırıcılık

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca “Nitelikli Dolandırıcılık” ve “Resmî Belgede Sahtecilik” suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, SS Elit Yaşam Konut Yapı Kooperatifi üzerinden gerçekleştirildiği belirlenen işlemlere ilişkin 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

TOKİ'YE AİT ARSA KOOPERATİFİN MÜLKÜ SÜSÜ

Soruşturma kapsamında yapılan tespitlere göre; şüpheli Gökhan Köklü'nün kurucusu olduğu SS Elit Yaşam Konut Yapı Kooperatifi aracılığıyla, gerçekte Toplu Konut İdaresi Başkanlığına (TOKİ) ait olan ve kooperatifin mülkiyetinde bulunmayan bir arsanın kooperatife aitmiş gibi gösterildiği belirlendi.

Şüphelilerin, müştekilerin güvenini sağlamak amacıyla sahte olduğu değerlendirilen tapu kayıtlarının görüntülerini WhatsApp üzerinden gönderdikleri tespit edilirken, şüphelilerin bu yöntemle 17 müştekiden yaklaşık 90 milyon TL haksız menfaat temin ettiği bildirildi.

5 İLDE 9 ŞÜPHELİYE OPERASYON YAPILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 25 Eylül 2026 tarihinde 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında; Burcu Çubukçu - Zonguldak, Gurbet Özer - Bursa, Azime Koşar - Ankara, Gökhan Köklü - Ankara, Nursena Seyhan - Ankara, Ruhane Seyhan - Ankara, Halis Zeybek - Ankara, Murat Kolyigit - İstanbul illerinde yakalandı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan İbrahim Koşar'ın Antalya'da yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.