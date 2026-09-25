  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
8 yıldır taş üstüne taş konulmadı! “İstanbullunun vergileri toprağa gömüldü” Lübnan'dan İran'a uyarı! Suudi Arabistan’da dikkat çeken çıkış! Cephedeki askerlere “hazır olun” mesajı İsrail medyası Erdoğan’ın BM konuşmasını gizledi! Onlar da gizlediler Fon soruşturmasında sıcak gelişme: Peş peşe tutuklandılar Somali Cumhurbaşkanı’ndan BM kürsüsünde Filistin çağrısı: Bağımsız devlet kurulmalı Herkessalonu terk etti onlar kaldı: İslam alemine ve Erdoğan'a hakaretler eden Netanyahu'ya Azerbaycan ve BAE'den destek! İran yanlısı hükümet gitti İsrail yanlısı hükümet geldi Yunan basınında S-400 ve F-35 depremi! En büyük içeceği çocuk kanı olan Starbucks batıyor
Ekonomi ATO Başkanı Baran: İşletmelerin sermaye ihtiyacı arttı! Vadeli satışlarda KDV ertelensin!
Ekonomi

ATO Başkanı Baran: İşletmelerin sermaye ihtiyacı arttı! Vadeli satışlarda KDV ertelensin!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
ATO Başkanı Baran: İşletmelerin sermaye ihtiyacı arttı! Vadeli satışlarda KDV ertelensin!

Ankara Ticaret Odası’nın 29. Dönem son Müşterek Meclis Toplantısı’nda konuşan ATO Başkanı Gürsel Baran; “Satış bedeli henüz tahsil edilmemiş işlemlerde KDV ödeme yükümlülüğünün 3 ay veya 6 ay süreyle ertelenmesine imkân sağlayacak bir düzenleme yapılmasını öneriyoruz” dedi.

Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) 29. Dönem son Müşterek Meclis Toplantısı, ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal başkanlığında, Meclis ve Komite üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, toplantıda yaptığı konuşmada ekonomi ve reel sektörün gündemini değerlendirerek, Oda’nın 47 aylık çalışma dönemine ilişkin bilgi verdi. ATO Başkanı Gürsel Baran, dört yıl önce koronavirüs pandemisinin etkilerinin sürdüğü bir dönemde göreve geldiklerini hatırlatarak, aradan geçen sürede dünya ve Türkiye ekonomisinin önemli bir dönüşümden geçtiğini söyledi. Pandeminin ardından yaşanan jeopolitik gelişmelerin yanı sıra, enerji ve emtia fiyatlarındaki artışlar ile küresel ticaret ve tedarik zincirlerindeki değişimin ekonomik dengeleri yeniden şekillendirdiğini belirten Baran, bu gelişmelerin Türkiye ekonomisi ve reel sektörü de etkilediğini kaydetti.

REEL SEKTÖRÜN FİNANSMANA ERİMİŞİ ZORLAŞTI

Enflasyonla mücadele kapsamında uygulanan sıkı para politikası sürecinde reel sektörün finansmana erişiminin zorlaştığını, üretim ve ticaret maliyetlerinin yükseldiğini, işletmelerin sermaye ihtiyacının arttığını belirten Baran, bununla birlikte enflasyondaki gerilemeyi önemli bir kazanım olarak gördüklerini söyledi. Fiyat istikrarı sağlanırken üretim, yatırım, istihdam ve ticaret kapasitesinin korunması gerektiğini vurgulayan Baran, “Her fırsatta ve her ortamda dile getirdiğimiz üzere, enflasyonla mücadele ederken reel sektörün, üretimin, yatırımın, ticaretin ve ihracatın ihmal edilmemesi gerekiyor” dedi.

VADELİ SATIŞLARDA KDV İÇİN ERTELEME ÖNERİSİ

İşletmelerin finansmana erişim ve işletme sermayesi konusunda yaşadığı sorunlara dikkat çeken Baran, ticaretin büyük ölçüde vadeli gerçekleştirildiği bir dönemde, satış bedeli tahsil edilmeden KDV ödenmesinin işletmelerin sermayesi ve nakit akışı üzerinde ilave yük oluşturduğunu ifade etti. Baran, “Ticaretin yaklaşık yüzde 90’ı vadeli yapılırken KDV’yi peşin ödemek işletme bilançolarını sıkıntıya sokuyor. Vadeli satışlarda hesaplanan KDV'nin ödeme süresinin ticari işlemin tahsilat vadesi dikkate alınarak belirlenmesi ve satış bedeli henüz tahsil edilmemiş işlemlerde KDV ödeme yükümlülüğünün 3 ay veya 6 ay süreyle ertelenmesine imkân sağlayacak bir düzenleme yapılmasını öneriyoruz” diye konuştu.

BARAN’DAN SAĞDUYU VE UZLAŞI İÇİNDE SEÇİM ÇAĞRISI

Konuşmasının sonunda dört yıllık görev dönemine ilişkin duygu ve düşüncelerini de paylaşan ATO Başkanı Gürsel Baran, bu süreçte atılan her adımda Ankara Ticaret Odası üyelerinin hak ve menfaatlerini gözetmeye, Başkent ve ülkenin kalkınma sürecine katkı sağlamaya gayret ettiklerini söyledi. ATO çatısı altında Ankara’nın ve Türkiye’nin ticaret ve ekonomisine hizmet etmekten büyük onur duyduğunu ifade eden Baran, “Bu kürsüden dört yıl boyunca pek çok kez konuştum. Yoğun gündem içerisinde birbirimizi kırdığımız, üzdüğümüz zamanlar olmuş olabilir. Görev süremiz içerisinde bilerek ya da bilmeyerek kırdığımız, üzdüğümüz bir arkadaşımız olduysa hakkını helal etsin. Benim hakkım varsa, benden yana sonuna kadar helal olsun.” dedi.

10 Ekim’de gerçekleştirilecek Komite ve Meclis üyeliği seçimlerine de değinen Baran, seçimlerin ATO için hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Seçim sürecinin sağduyu ve karşılıklı saygı içinde ve Ankara Ticaret Odası’nın kurumsal itibarını her şeyin üzerinde tutan bir anlayışla yürütülmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türk Başbakan, Yahudiler kadar Cem Özdemir’i de korkuttu: ‘Ermeni’ Cem: İzin vermiycem!
Dünya

Türk Başbakan, Yahudiler kadar Cem Özdemir’i de korkuttu: ‘Ermeni’ Cem: İzin vermiycem!

Almanya’da Türkiye’nin Ermenilere soykırım yaptığı yalanının parlamentoda kabul edilmesine öncülük ettikten sonra ismi ‘Ermeni Cem’e çıkan Y..
Şimşek’ten Sözcü’ye zehir zemberek sözler Haysiyetsiz, onursuzlar size yazıklar olsun!
Gündem

Şimşek’ten Sözcü’ye zehir zemberek sözler Haysiyetsiz, onursuzlar size yazıklar olsun!

10 yıldır birlikte yaşadığı Özlem Şanver’le karşılıklı atıştıkları görüntülere ilişkin olarak ilk kez konuşan CHP PM Üyesi Berhan Şimşek, "O..
Teröristbaşına BM’de şok! Yuhalanarak kürsüye çıkan Netanyahu, boş salona konuştu
Gündem

Teröristbaşına BM’de şok! Yuhalanarak kürsüye çıkan Netanyahu, boş salona konuştu

Gazze soykırımının 1 numaralı faili teröristan Başbakanı Binyamin Netanyahu, yuhalanarak çıktığı BM Genel Kurul kürsüsünde pek çok ülke tems..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23