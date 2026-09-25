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Gündem Kaşif Kozinoğlu dosyasında 10 günlük şok sır! Su sebili yalanıyla Adli Tıp'a sızdılar!
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Kaşif Kozinoğlu dosyasında 10 günlük şok sır! Su sebili yalanıyla Adli Tıp'a sızdılar!

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Kaşif Kozinoğlu dosyasında 10 günlük şok sır! Su sebili yalanıyla Adli Tıp'a sızdılar!

Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada kritik bir eşik aşıldı.

Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada kritik bir eşik aşıldı.

Kozinoğlu'nun zehirlenme iddialarını araştırmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderilen doku örneklerinin ulaşmasından sadece 10 gün sonra binaya sızan firari hükümlü Gürsoy Erinci yakalandı. Başsavcılık, "Su sebili takacağım" bahanesiyle içeri giren 25 suç kayırlı şüphelinin örnekleri karartmış olabileceğini araştırıyor.

Silivri Cezaevi'nde şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünün ardından yürütülen adli süreçte sarsıcı detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

 

Kozinoğlu'nun ölümünde zehirlenme iddialarının netleştirilmesi amacıyla alınan kritik doku ve kan örnekleri, sıkı güvenlik önlemleriyle korunan Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti. Ancak numunelerin kuruma ulaşmasından yalnızca 10 gün sonra binada gerçekleşen hırsızlık olayı, soruşturmanın seyrini değiştirdi.

Dönemin Adli Tıp Kurumu yetkilileri, olayın ardından jet bir açıklama yaparak binadan yalnızca iki personelin cüzdanının çalındığını iddia etmiş ve olayı münferit bir hırsızlık vakası olarak yansıtmıştı. Sabah gazetesinden Batuhan Altınbaş'ın aktardığı bilgilere göre, kritik otopsi ve doku incelemelerinin yapıldığı hassas bir dönemde yaşanan bu firari sızma, dosyada "delil karartma" şüphelerini kuvvetlendirdi.

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