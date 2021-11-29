Kırmızı kart gören Sumudica ellerini açıp dua etti
Hakem Atilla Karaoğlan, 90+6'ncı dakikada sahaya girdiğini işaret ettiği Öznur Kablo Yeni Malatyapor'un teknik direktörü Marius Sumudica'yı oyun dışına gönderdi. Sumudica'nın ise maçın bitimini dua ederek beklediği görüldü.
Süper Lig'in 14'üncü haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyapsor ile Galatasaray maçı 0-0 berabere bitti. Maçın, 90+6. dakikasında Yeni Malatyapsor'un teknik direktör Marius Sumudica, sahaya girdiği gerekçesiyle kırmızı kartla ihraç edildi.
Tribüne çıkan Sumudica, taraftarların yanına giderek, maçın bitmesini dua ederek bekledi. Maç bittikten sonra taraftar ile sevinen Sumudica, eline aldığı Malatyaspor bayrağı ile beraberlikten aldığı 1 puanı kutladı.
Sumudica, başka bir taraftarı omuzuna alarak sevindiği görüldü.