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Dünya Kırmızı kart gören Sumudica ellerini açıp dua etti
Dünya

Kırmızı kart gören Sumudica ellerini açıp dua etti

Hakem Atilla Karaoğlan, 90+6'ncı dakikada sahaya girdiğini işaret ettiği Öznur Kablo Yeni Malatyapor'un teknik direktörü Marius Sumudica'yı oyun dışına gönderdi. Sumudica'nın ise maçın bitimini dua ederek beklediği görüldü.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 14:32:00 -
Kırmızı kart gören Sumudica ellerini açıp dua etti

Süper Lig'in 14'üncü haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyapsor ile Galatasaray maçı 0-0 berabere bitti. Maçın, 90+6. dakikasında Yeni Malatyapsor'un teknik direktör Marius Sumudica, sahaya girdiği gerekçesiyle kırmızı kartla ihraç edildi.

Tribüne çıkan Sumudica, taraftarların yanına giderek, maçın bitmesini dua ederek bekledi. Maç bittikten sonra taraftar ile sevinen Sumudica, eline aldığı Malatyaspor bayrağı ile beraberlikten aldığı 1 puanı kutladı.

Sumudica, başka bir taraftarı omuzuna alarak sevindiği görüldü.

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