Kırmızı kart gören Sergen Yalçın'dan ilk açıklama!
Beşiktaş'ın Sivasspor'u yendiği karşılaşmada kırmızı kart gören Sergen Yalçın, "Hakeme kesinlikle hakaret etmedim. Ama yaptığım hareketten kırmızı kart görmem doğruydu" ifadesini kullanarak topa vurduğu için kırmızı kart gördüğünü söyledi.
Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, sahasında Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmada kırmızı kart gören Sergen Yalçın'ın oyundan atılma sebebi tartışma konusu oldu.
"Yaptığım hareketten kırmızı kart görmem doğruydu"
Küfür ettiği için oyundan atıldığı iddialarına Sergen Yalçın son noktayı koydu. Deneyimli hoca, Ajansspor'a yaptığı açıklamada, "Hakeme kesinlikle hakaret etmedim. Ama yaptığım hareketten kırmızı kart görmem doğruydu" dedi.