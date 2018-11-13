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Kırmızı ışıkta geçen yayalara trafik cezası kesildi

Bolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamada, kırmızı ışıkta geçen 11 yayaya 108'er lira para cezası kesildi.

13 Kasım 2018 Salı 11:18
Kırmızı ışıkta geçen yayalara trafik cezası kesildi

D-100 kara yolunun Yol, Su, Elektrik (YSE)  Kavşağı'nda trafik ekipleri "yayalar için kırmızı ışık uygulaması"  gerçekleştirdi. Uygulamada kırmızı ışıkta geçen 11 yayaya 108'er lira para cezası  kesildi.Yayaların kırmızı ışık ihlali ise polis kameraları tarafından  kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Ali  Çalışkan, yaptığı açıklamada, trafik kurallarının sadece sürücüleri  kapsamadığını, kuralların yayalar için de geçerli olduğunu belirterek, yayaların  trafik kurallarına uymakla kendi güvenliklerini garanti altına alacağını ifade  etti. Amaçlarının yayaların trafik kurallarına uymalarını sağlamak olduğuna  değinen Çalışkan, yaptıkları çalışma ile amaçlarının yayaların trafik kazalarına maruz kalmalarını önlemek olduğunu vurguladı.

 

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 11:18
  1. Bolu Emniyet Müdürlüğü
  2. kırmızı ışık

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