Kırmızı ışıkta faciadan dönüldü! Bursa’da zincirleme kaza kamerada
Bursa’nın kalbi Yıldırım’da, sürücülerin dikkatsizliği sonucu meydana gelen trafik kazası ucuz atlatıldı. Ankara Yolu Caddesi üzerinde seyreden araçların, trafik ışıklarının kırmızıya döndüğünü son anda fark etmesiyle bastıkları ani fren, caddeyi adeta savaş alanına çevirdi.
Bursa’da kırmızı ışığı son anda fark eden sürücülerin ani fren yapması zincirleme kazaya yol açtı. Kaza anı bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bazı sürücüler kırmızı ışığı son anda fark edince ani fren yaptı. Arkadan gelen araçların da duramayarak birbirine çarpması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı sırada bölgede bulunan bir motosiklet sürücüsünün kask kamerası, kazanın meydana geldiği anları saniye saniye kaydetti. Görüntülerde araçların ani fren yaptığı ve ardından çarpışmaların yaşandığı anlar yer aldı.
Kazanın ardından olay yerine gelen ekipler bölgede güvenlik önlemi alırken, kazaya karışan araçlarda maddi hasar meydana geldi. Trafik ise kısa süreli aksamanın ardından normale döndü.