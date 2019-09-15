Kırmızı ışık ihlali yapan otomobil, motosikletlere çarptı: 4 yaralı Kilis’te kırmızı ışık ihlali yapan otomobilin iki motosiklete çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kilis’te kırmızı ışık ihlali yapan otomobilin iki motosiklete çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, A.A. yönetimindeki 01 AC 820 plakalı otomobil, Ekrem Çetin kavşağında kırmızı ışık ihlali yaparak, Y.H. yönetimindeki 79 DF 131 plakalı motosiklet ile A.A. yönetimindeki 79 AAG 028 plakalı motosiklete çarptı. Kazada iki motosiklet sürücüsü ile motosikletlerde yolcu olarak bulunan K.H. ile E.H. yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ambulansı ile 4 yaralı Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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