  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Kırmızı ışık ihlali kaza getirdi: 2 yaralı
Yerel

Kırmızı ışık ihlali kaza getirdi: 2 yaralı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde iddialara göre kırmızı ışık ihlali sonucu 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-03-03 08:19:00 -
Kırmızı ışık ihlali kaza getirdi: 2 yaralı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde iddialara göre kırmızı ışık ihlali sonucu 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza ilçenin Perşembe Işıklı Kavşağı’nda meydana geldi. İddialara göre Zonguldak istikametinden Çaycuma istikametine seyir halinde olan Ford marka 67 ZE 055 plakalı araç kırmızı ışıkta durmayınca Çaycuma’dan Perşembe istikametine giden Toyota marka 67 ZZ 093 plakalı araca çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler ihbarda bulunarak yardım istedi. Olay yerine 112 Acil Servisi yönlendirildi. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulans ile Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Trafiğin aksamasına sebep olan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23